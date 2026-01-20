Kafa pod lupom naučnika: Ova vrsta je najbolja koju možete da pijete, čak i sa mlijekom

Znate li koja kafa je u vrhu zdravih izbora?

Izvor: esmertas/Shutterstock

Za mnoge ljude, kafa je jutarnji ritual, trenutak predaha tokom dana i neizostavni dio svakodnevice. Ipak, naučnici sve češće ukazuju na to da za zdravlje nije važna samo količina popijene kafe, već i vrsta, način i vrijeme kada je pijemo.

Sama kafa ima brojne prednosti. Sadrži antioksidanse, ima protivupalno dejstvo i može povoljno da utiče na metabolizam. Problem nastaje u trenutku kada se u šoljicu dodaju šećer, aromatizovani sirupi ili masna pavlaka. Tada se zdrav napitak vrlo brzo pretvara u visokokaloričnu "bombu", što efikasno poništava zdravstvene koristi kafe.

Međutim, najzdraviji pristup kafi ne zahtjeva radikalna odricanja. Ključni su mali, svakodnevni izbori - kako ono što dodajemo u kafu, tako i vrijeme kada je pijemo.

Domaća kafa na vrhu zdravih izbora

Istraživanja ne ostavljaju sumnju - što je kafa jednostavnija, to je zdravija. Crna kafa, bez šećera i nepotrebnih dodataka, najčešće se nalazi na listama najpovoljnijih izbora. Dobra alternativa može da bude kafa sa malom količinom mlijeka. Stručnjaci naglašavaju da ne treba u potpunosti odustati od uživanja, već ograničiti dodatke koji uglavnom donose kalorije.

Najbolje vrijeme za kafu

Jedan od najvažnijih zaključaka istraživanja, koje pominje aol.com, jeste uticaj vremena ispijanja kafe na organizam. Pijenje kafe veoma rano ujutru ili kasno uveče može da poremeti prirodni cirkadijalni ritam i negativno utiče na kvalitet sna. A upravo san ima ogroman značaj za rad srca, metabolizam i zapaljenske procese u tijelu. Prema mišljenju naučnika, umerena i dobro isplanirana konzumacija kafe omogućava da se iskoriste njene prednosti bez narušavanja hormonske ravnoteže.

Temperatura i način pripreme takođe su važni

Važno je ne samo šta pijemo, već i kako je kafa pripremljena. Neki načini pripreme pomažu u smanjenju jedinjenja koja mogu da povise nivo holesterola. S druge strane, veoma topli napici mogu da iritiraju digestivni sistem, naročito kod osjetljivih osoba. Stručnjaci ističu da nije neophodno mijenjati omiljeni način pripreme, ali vredi biti svestan da svakodnevni izbori dugoročno utiču na zdravlje.

Da li nam kafa zaista prija?

Nije iznenađujuće što se, suočeni s preporukama, mnogi ljubitelji kafe pitaju da li im svakodnevna šoljica zaista koristi. Odgovor nije jednostavan. Sve zavisi od individualnih navika, količine i načina ispijanja kafe. Jedno je sigurno - svesni izbori mogu da učine da kafa ostane zadovoljstvo, a ne skriveni neprijatelj zdravlja.

(MONDO)