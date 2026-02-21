logo
Ovu slaninu na pijaci svi zaobilazite: "Ogulite po milimetar sa strane i vidjećete šta vaše zdravlje propušta"

Ovu slaninu na pijaci svi zaobilazite: "Ogulite po milimetar sa strane i vidjećete šta vaše zdravlje propušta"

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Da li jedete bijelu slaninu ili je rijetko kad kupujete, kao i većina ljudi?

Bijela slanina je dobra za zdravlje Izvor: PrvaTV/Printscreen

Miroslav Radovanović iz Rađevog Sela godinama prodaje na valjevskoj zelenoj pijaci suhomesnate domaće proizvode. Iako ima mnogo tezgi sa sličnom ponudom, njegova bijela slaninica je specijalitet.

Bijela slanina, koju ljudi znatno rjeđe kupuju od prošarane mesnate, mnogo je zdravija i ukusnija. Miroslav za emisiju "150 minuta" na Prvoj kaže da nema ništa slađe od tzv. sapunjare.

Masnoća bijele slanine može da se uporedi sa mašću od jazavca, za koju se kaže da ima ljekovita svojstva.

Izvor: PrvaTV/Printscreen

"Ovo je klasična prerada na starinski način, bez upotrebe bilo kakvih aditiva i dodataka. Svinja je odgajana u voću, jela je razne vrste biljaka i žitarica, sunčala se. Izuzetno je zdava za organizam. Kad su virusi, najvažnije je da unesemo vitamina D, a njega imamo baš u bijeloj slanini", kaže Miroslav i dodaje:

"Leđa i sa strane su najzdraviji dijelovi. Ljudi traže mesnato jer svi vole meso, ali ova je zdravija i ukusnija. Razlika je u tome što je to masnoća kojoj ništa rađeno nije. Ona je potpuno sirova, a spolja je zaštićena dimom i solju. To nije slanina koja je bila u nitratu. Kad ostrugate po jedan milimetar okolo, dobijate čistu slaninu koja ničim nije tretirana. Ako znate koliko je zdrava mast od jazavca, tako je isto i svinjska. To je masnoća, ali zdrava mast", kaže Miroslav.

Izvor: PrvaTV/Printscreen

Svijest o bijeloj slaninici prenosi se s generacije na generaciju, smatra Miroslav. Kako kaže, stariji sada govore mlađima šta je zdravije, pa je i kupuju. Nakon što je na tezgi pojeo malo ovog delikatesa, Miroslav je masnoću protrljao rukama.

"Naravno, ona je i te kako dobra za kožu. Neće pucati i neće biti suva", kaže Miroslav.

(MONDO)

