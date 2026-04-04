Prirodno rješenje za bolju probavu: Gastroenterolozi otkrivaju trik sa suvim šljivama za laka crijeva

Gastroenterolozi kažu da ova jednostavna promjena u ishrani može prirodno da ublaži zatvor, zahvaljujući vlaknima i sastojcima koji pogoduju zdravlju crijeva.

Zatvor je pod uticajem mnogih faktora, uključujući stres, san, fizičku aktivnost, lijekove i postojeća zdravstvena stanja. Ishrana takođe igra veliku ulogu. Ono što jedete, utiče na to koliko često imate stolicu, koliko se ona lako kreće kroz organizam i na opšte zdravlje vaših crijeva.

"Često zatvor nastaje kao kombinacija životnih navika i fizioloških faktora koji usporavaju kretanje stolice kroz debelo crijevo", objašnjava za Eating Well dr Ritu Nahar, specijalista gastroenterologije.

Iako postoji mnogo načina da se podrži varenje, gastroenterolozi stalno ističu jednu jednostavnu, prirodnu promjenu u ishrani koja može da napravi veliku razliku - uvođenje suvih šljiva u jelovnik. Bogate vlaknima i sorbitolom, suve šljive pomažu da stolica omekša, povećavaju njen volumen i podstiču rad crijeva, što ih čini lakim i efikasnim rješenjem za povremeni zatvor.

Zašto su suve šljive dobre protiv zatvora?

"Ono što jedete, može da utiče na konzistenciju stolice i na to koliko često idete u toalet", kaže dr Pejton Berukim.

Ishrana bogata vlaknima, koja uključuje voće, povrće, integralne žitarice, mahunarke, orašaste plodove i semenke, podržava redovno varenje i zdrav mikrobiom crijeva. Nasuprot tome, ishrana sa malo vlakana i puno ultra-prerađene hrane može da pogorša probleme sa varenjem, objašnjava dr Suprija Rao.

Suve šljive prirodan su način za ublažavanje zatvora. Njihov visok sadržaj vlakana i sorbitola pomaže omekšavanju stolice. Vlakna povećavaju volumen stolice, dok sorbitol, prirodni šećer, privlači vodu u crijeva. Polifenoli iz suvih šljiva takođe doprinose poboljšanju zatvora, iako tačan mehanizam još nije u potpunosti razjašnjen. Na kraju, suve šljive mogu da stimulišu mišiće u crijevima, što olakšava pražnjenje.

Kako da uvedete više suvih šljiva u ishranu?

Evo nekoliko ideja:

dodajte isjeckane suve šljive u ovsenu kašu, žitarice, jogurt, salate ili činije sa žitaricama,

ubacite ih u smuti,

jedite ih kao užinu,

koristite sok od suvih šljiva kao zaslađivač u kolačima,

napravite džem ili namaz sa čia semenkama,

kombinujte ih sa orašastim plodovima.

Zbog dejstva na varenje, važno je da obratite pažnju na količinu.

"Počnite sa manjom porcijom, na primjer 3 do 5 suvih šljiva dnevno i postepeno povećavajte unos kako bi se sistem za varenje prilagodio i smanjila nadutost", savetuje dr Nahar.

Efekti se obično ne čekaju dugo.

"Većina ljudi primeti rezultate u roku od nekoliko sati, iako može proći do jednog dana da se postigne potpuno olakšanje", kaže dr Dejvid Švarcbaum.

