Jelo se i prije 400 godina: Zaboravljeno povrće se vraća na stolove

Bogatstvo gvožđa, vitamina i antioksidanata privlači ne samo ljubitelje zdravog načina života, već i one koji traže prirodne izvore hranljivih sastojaka.

Nekada osnovna namirnica u ishrani u Evropi, danas ponovo dobija na popularnosti. Prije nekoliko stotina godina, kelj je bio svakodnevica na evropskim trpezama. U 17. vijeku cijenjen je zbog otpornosti na hladnoću i lakoće uzgoja.

Pripremao se slično kao spanać. Dinstao se, kuvao, dodavao u supe i sosove. Međutim, sa rastućom popularnošću krompira i drugih, kaloričnijih proizvoda, kelj je postepeno pao u zaborav.

Kelj ruši rekorde popularnosti - upoznajte njegove nutritivne vrijednosti

Danas se vraća i to ne samo zahvaljujući modi zdravog načina ishrane. Sve više ljudi poseže za keljom zbog njegovih impresivnih nutritivnih vrijednosti. Ovo povrće sadrži velike količine gvožđa, vitamina A, C i K, antioksidanata i vlakana.

Što je zanimljivo, prema nekim izvorima, sadržaj gvožđa u kelju može čak da premaši određene vrste mesa, što ga čini privlačnim izborom posebno za osobe koje ograničavaju unos namirnica životinjskog porijekla.

Preporod kelja uklapa se u širi trend povratka "zaboravljenih" proizvoda, rastuće popularnosti biljne ishrane i potrage za prirodnim izvorima vitamina. Posljednjih godina kelj se može naći ne samo na pijacama, već i u supermarketima i restoranima.

