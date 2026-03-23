logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovih 11 namirnica tiho podižu pritisak: Jednu jedemo svaki dan, a evo čime da ih zamijenimo

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Ove namirnice mogu podići krvni pritisak - saznajte gdje se kriju natrijum, šećer i zasićene masti i koje su zdravije alternative.

Namirnice koje podižu krvni pritisak Izvor: Shutterstock

  • Natrijum, šećer i zasićene masti ključni su faktori koji utiču na povišen krvni pritisak.
  • Prerađena hrana i fast food najčešći su skriveni izvori ovih sastojaka.
  • Zdravije alternative mogu značajno pomoći u kontroli pritiska.

Najštetnije namirnice za osobe sa povišenim krvnim pritiskom su prerađena i brza hrana, jer sadrže velike količine natrijuma i zasićenih masti. Natrijum čini oko 40% kuhinjske soli, a njegov prekomjerni unos može dovesti do povišenja krvnog pritiska.

Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije preporučuju da se unos natrijuma ograniči na 2.000 mg dnevno, što odgovara količini od oko 5 grama soli (jedna kašičica). Da biste to postigli, važno je da znate u kojim namirnicama se natrijum krije.

1. Slani čips

Porcija: 22 čipsa
Natrijum: 527 mg
Zasićene masti: 3,4 g

Natrijum zadržava vodu u organizmu, što povećava zapreminu krvi i dovodi do rasta krvnog pritiska.

Zdravija alternativa: pečeni leblebija, kokice pripremljene bez ulja

2. Mesne prerađevine

Porcija: kriška šunke
Natrijum: 249 mg
Zasićene masti: 1 g

Slanina, šunka i slični proizvodi bogati su solju, pa njihova redovna konzumacija može dovesti do nestabilnog pritiska.

Zdravija alternativa: nemasno meso, riba, tofu

3. Kiseli krastavci i zimnica

Porcija: jedan manji krastavac
Natrijum: 326 mg
Zasićene masti: 0 g

Kupovne zimnice sadrže veliku količinu soli, pa je važno čitati deklaracije.

Zdravija alternativa: svježi krastavci

4. Konzervisane masline

Porcija: jedna maslina
Natrijum: 62 mg
Zasićene masti: 0 g

Masline iz prodavnice često se drže u salamuri sa solju i sirćetom, zbog čega nisu najbolji izbor za osobe sa hipertenzijom.

Zdravija alternativa: bademi, bobičasto voće

5. Pomfrit

Porcija: mala porcija
Natrijum: 134 mg
Zasićene masti: 2 g

Zasićene masti mogu povećati nivo holesterola i dovesti do suženja krvnih sudova.

Zdravija alternativa: kuvani krompir, pečeni batat, tikvice, šargarepa

6. Puter

Porcija: jedna kašika
Natrijum: 91 mg
Zasićene masti: 7,3 g

Puter sadrži visok procenat zasićenih masti koje mogu negativno uticati na srce i krvne sudove.

Zdravija alternativa: maslinovo ulje

7. Hamburgeri

Porcija: jedan hamburger
Natrijum: 469 mg
Zasićene masti: 3 g

Ishrana bogata crvenim mesom povezuje se sa povišenim krvnim pritiskom.

Zdravija alternativa: piletina bez kože, riba

8. Kokosovo ulje

Porcija: jedna kašika
Natrijum: 0 mg
Zasićene masti: 11 g

Jedan od najvećih izvora zasićenih masti, pa se ne preporučuje osobama sa visokim pritiskom.

Zdravija alternativa: maslinovo ulje

9. Sladoled

Porcija: pola šolje
Šećer: 14 g
Zasićene masti: 4,5 g

Šećer može uticati na krvne sudove i doprinijeti povećanju pritiska.

Zdravija alternativa: nemasni jogurt sa voćem

10. Gazirana pića

Porcija: 350 ml
Šećer: 37 g
Natrijum: 11 mg

Velika količina šećera direktno utiče na pritisak, a kofein dodatno može pogoršati stanje.

Zdravija alternativa: voda, mineralna voda, biljni čajevi

11. Alkohol

Porcija: 350 ml
Natrijum: 14 mg
Zasićene masti: 0 g

Redovno konzumiranje alkohola može dovesti do povećanja krvnog pritiska.

Zdravija alternativa: bezalkoholna pića, čaj, voda

(Lepa i srećna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

namirnice krvni pritisak

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA