Ovih 11 namirnica tiho podižu pritisak: Jednu jedemo svaki dan, a evo čime da ih zamijenimo

Ove namirnice mogu podići krvni pritisak - saznajte gdje se kriju natrijum, šećer i zasićene masti i koje su zdravije alternative.
- Natrijum, šećer i zasićene masti ključni su faktori koji utiču na povišen krvni pritisak.
- Prerađena hrana i fast food najčešći su skriveni izvori ovih sastojaka.
- Zdravije alternative mogu značajno pomoći u kontroli pritiska.
Najštetnije namirnice za osobe sa povišenim krvnim pritiskom su prerađena i brza hrana, jer sadrže velike količine natrijuma i zasićenih masti. Natrijum čini oko 40% kuhinjske soli, a njegov prekomjerni unos može dovesti do povišenja krvnog pritiska.
Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije preporučuju da se unos natrijuma ograniči na 2.000 mg dnevno, što odgovara količini od oko 5 grama soli (jedna kašičica). Da biste to postigli, važno je da znate u kojim namirnicama se natrijum krije.
1. Slani čips
Porcija: 22 čipsa
Natrijum: 527 mg
Zasićene masti: 3,4 g
Natrijum zadržava vodu u organizmu, što povećava zapreminu krvi i dovodi do rasta krvnog pritiska.
Zdravija alternativa: pečeni leblebija, kokice pripremljene bez ulja
2. Mesne prerađevine
Porcija: kriška šunke
Natrijum: 249 mg
Zasićene masti: 1 g
Slanina, šunka i slični proizvodi bogati su solju, pa njihova redovna konzumacija može dovesti do nestabilnog pritiska.
Zdravija alternativa: nemasno meso, riba, tofu
3. Kiseli krastavci i zimnica
Porcija: jedan manji krastavac
Natrijum: 326 mg
Zasićene masti: 0 g
Kupovne zimnice sadrže veliku količinu soli, pa je važno čitati deklaracije.
Zdravija alternativa: svježi krastavci
4. Konzervisane masline
Porcija: jedna maslina
Natrijum: 62 mg
Zasićene masti: 0 g
Masline iz prodavnice često se drže u salamuri sa solju i sirćetom, zbog čega nisu najbolji izbor za osobe sa hipertenzijom.
Zdravija alternativa: bademi, bobičasto voće
5. Pomfrit
Porcija: mala porcija
Natrijum: 134 mg
Zasićene masti: 2 g
Zasićene masti mogu povećati nivo holesterola i dovesti do suženja krvnih sudova.
Zdravija alternativa: kuvani krompir, pečeni batat, tikvice, šargarepa
6. Puter
Porcija: jedna kašika
Natrijum: 91 mg
Zasićene masti: 7,3 g
Puter sadrži visok procenat zasićenih masti koje mogu negativno uticati na srce i krvne sudove.
Zdravija alternativa: maslinovo ulje
7. Hamburgeri
Porcija: jedan hamburger
Natrijum: 469 mg
Zasićene masti: 3 g
Ishrana bogata crvenim mesom povezuje se sa povišenim krvnim pritiskom.
Zdravija alternativa: piletina bez kože, riba
8. Kokosovo ulje
Porcija: jedna kašika
Natrijum: 0 mg
Zasićene masti: 11 g
Jedan od najvećih izvora zasićenih masti, pa se ne preporučuje osobama sa visokim pritiskom.
Zdravija alternativa: maslinovo ulje
9. Sladoled
Porcija: pola šolje
Šećer: 14 g
Zasićene masti: 4,5 g
Šećer može uticati na krvne sudove i doprinijeti povećanju pritiska.
Zdravija alternativa: nemasni jogurt sa voćem
10. Gazirana pića
Porcija: 350 ml
Šećer: 37 g
Natrijum: 11 mg
Velika količina šećera direktno utiče na pritisak, a kofein dodatno može pogoršati stanje.
Zdravija alternativa: voda, mineralna voda, biljni čajevi
11. Alkohol
Porcija: 350 ml
Natrijum: 14 mg
Zasićene masti: 0 g
Redovno konzumiranje alkohola može dovesti do povećanja krvnog pritiska.
Zdravija alternativa: bezalkoholna pića, čaj, voda
