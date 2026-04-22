Desni vas bole, lako krvare? Kako izliječiti gingivitis i spriječiti gubitak zuba

Upala desni je česta, ali uz pravilnu njegu se lako može suzbiti.

Izvor: Shutterstock

Gingivitis nastaje zbog nakupljanja plaka (biofilma) na zubima i manifestuje se crvenilom, otokom i krvarenjem desni.

Dijabetičari, pušači, osobe koje uzimaju lijekove koji izazivaju suva usta, kao i žene u menopauzi ili trudnoći, imaju veći rizik od razvoja gingivitisa

ili trudnoći, imaju veći rizik od razvoja gingivitisa Zdravlje naših desni je ogledalo opšteg zdravlja u mnogim aspektima. Upale u ustima povezane su sa srčanim oboljenjima, pa čak i sa demencijom.

Gingivitis, najraniji oblik bolesti desni, izuzetno je čest, ali se gotovo uvijek može lako suzbiti uz pravilnu njegu.

Sam naziv otkriva prirodu problema – završetak „itis“ znači upala. Gingivitis je zapravo reakcija imunog sistema na iritaciju oko zuba. Profesor dr Edmond Hjulit objašnjava da se radi o alarmnom sistemu organizma: kada se na zubima nakupi plak, odnosno biofilm – sloj bakterija – tijelo reaguje upalom. Desni se zacrvene, oteknu i lako prokrvare.

Dijabetičari, zbog povišenog šećera u krvi koji pogoduje bakterijama, i pušači, kod kojih se smanjuje otpornost tkiva, češće razvijaju simptome gingivitisa. Određeni lijekovi – antiepileptici, antihistaminici i antidepresivi – izazivaju suvoću usta, čime se smanjuje prirodna zaštita od bakterija i povećava rizik od plaka i kamenca.

Kod žena hormoni igraju ključnu ulogu. Tokom menopauze, pad estrogena smanjuje funkciju pljuvačnih žlijezda i slabi kost vilice, što povećava rizik od gingivitisa. Estrogen inače pomaže u održavanju vlažnosti usta i jačanju kostiju, pa njegov nedostatak čini desni ranjivijima. U trudnoći, pak, nagli porast estrogena može učiniti desni osjetljivijima i sklonim pretjeranoj reakciji, što dovodi do upale. Neliječeni gingivitis može napredovati do parodontitisa, ozbiljnijeg oboljenja koje ugrožava zube i vilicu.

gingivitis

Izvor: Shutterstock

Redovno pranje zuba, korišćenje zubnog konca, kontrola kod stomatologa i pažnja na faktore rizika – poput pušenja, dijabetesa ili hormonskih promjena – ključni su za očuvanje zdravlja desni.

Redovno pranje zuba, korišćenje zubnog konca, stomatološke kontrole i izbjegavanje rizičnih faktora sprečavaju napredovanje gingivitisa u ozbiljniji parodontitis.