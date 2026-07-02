"Nemoj me zaboraviti": Hemofarm pokrenuo kampanju podizanja svijesti o ranom prepoznavanju demencije

Pod sloganom "Nemoj me zaboraviti" kompanija Hemofarm pokrenula je kampanju podizanja svijesti o demenciji s ciljem boljeg razumijevanja ove bolesti, smanjenja stigme koja je okružuje i podsticanja građana da se na vrijeme obrate ljekaru ukoliko primijete prve znakove.

Izvor: Hemofarm

„Kampanja nam poručuje da je pravovremeno prepoznavanje prvih znakova od presudne važnosti, jer rano djelovanje može napraviti značajnu razliku. Ako zaboravljanje ili druge promjene počnu da ometaju svakodnevni život, nemojte ih ignorisati, obratite se ljekaru i potražite stručni savjet. Rana dijagnostika omogućava da se utvrdi uzrok tegoba, jer nisu svi poremećaji pamćenja posljedica demencije.

Kao društveno odgovorna kompanija, godinama doprinosimo razbijanju predrasuda. Svjesni smo da demencija ne pogađa samo pojedinca, već mijenja svakodnevicu cijele porodice. Upravo zato ovom kampanjom naglašavamo da su prevencija, prepoznavanje simptoma i blagovremeno traženje stručne pomoći ključni za očuvanje kvaliteta života svih članova porodice. Pregledaj se”, poručio je Saša Urošević, direktor Hemofarma u BiH.

Izvor: Hemofarm

Demencija predstavlja jedan od najozbiljnijih zdravstvenih izazova savremenog društva. Broj oboljelih u svijetu i zemlji kontinuirano raste. Istovremeno, demencija često ostaje nedovoljno prepoznata, a simptomi se nerijetko pogrešno smatraju normalnom fazom starenja.

„Demencija predstavlja skup simptoma koji nastaju kao posljedica različitih bolesti mozga i dovode do postepenog slabljenja pamćenja, mišljenja, rasuđivanja i sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Najčešće se javlja u starijoj životnoj dobi, ali nije normalna faza procesa starenja. Posebno želimo istaći da je važno prepoznati rane simptome. Nije neuobičajeno da se povremena zaboravnost smatra očekivanom pojavom s godinama, međutim kod demencije se ne radi samo o zaboravljanju. Osoba može početi zaboravljati nedavne razgovore ili događaje, postavljati ista pitanja više puta, imati poteškoće u pronalaženju riječi tokom razgovora ili se teže snalaziti u poznatom okruženju. Često se javljaju i teškoće u planiranju svakodnevnih aktivnosti, upravljanju novcem, praćenju uputstava ili uzimanju redovne terapije”, objašnjava prof. dr Nera Zivlak Radulović, spec. psihijatrije.

Izvor: Hemofarm

Kao sastavni dio kampanje u Banjaluci je postavljena interaktivna instalacija u okviru koje građani mogu da posjete „sobu uspomena”. U ovom prostoru, vođeni naracijom, moći će da lično iskuse značaj uspomena, lične istorije i identiteta, ali i da prepoznaju teškoće koje se javljaju kada se one počnu gubiti.

Kroz simulator demencije posjetioci će biti u prilici testirati svoju memoriju, a zdravstveni stručnjaci biće na usluzi za pitanja i savjete.

Izvor: Hemofarm

Kampanja „Nemoj me zaboraviti” ima za cilj da ohrabri građane da ne zanemaruju simptome, već da učine prvi korak prema zaštiti sopstvenog i porodičnog zdravlja, zakazivanjem pregleda i razgovorom sa ljekarom.

Nakon Banjaluke, instalacija se seli u Sarajevo gdje će biti postavljena ispred Aria Malla.

Više informacija možete pronaći na www.nemojmezaboraviti.ba

Smanjenje rizika

Sve više pažnje posvećuje se mjerama koje mogu doprinijeti smanjenju rizika od razvoja demencije. Kontrola krvnog pritiska, šećera i holesterola, redovna fizička aktivnost, zdrava i uravnotežena ishrana, kao i mentalna stimulacija kroz učenje, čitanje i rješavanje različitih zadataka mogu doprinijeti očuvanju kognitivnih funkcija. Važnu ulogu ima i socijalna povezanost, jer se aktivno učešće u društvenom životu povezuje se sa manjim rizikom od razvoja kognitivnog propadanja i demencije.

Pored problema sa pamćenjem, članovi porodice često primijete promjene u ponašanju i raspoloženju. Osobe mogu postati povučenije, izgubiti interesovanje za aktivnosti u kojima su ranije uživale, pokazivati veću razdražljivost ili sumnjičavost, a mogu se javiti i promjene ličnosti koje ranije nisu bile prisutne.

(Hemofarm/Promo)