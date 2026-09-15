Da li patite od napada panike? Psihoterapeut savjetuje kako da pobijedite strah i umirite anksioznost

„Znam da zvuči glupo, ali plašim se da...“: Psihijatar sa 20 godina iskustva otkriva lijek za anksioznost

Izvor: Shutterstock

Psihoterapeuti i ljekari sve češće u svojim ordinacijama susreću pacijente koji se bore sa anksioznošću i talasima panike. Stručnjaci kažu da izloženost medijskoj obradi vijesti danas čini da globalne prijetnje djeluju neposrednije, a često i direktno opasnije nego što jesu.

Zbog toga se ljudi preko noći povlače u sebe, počinjući da strahuju od putovanja, strepe čak i od svakodnevnih situacija, pa i ne žele da izađu iz kuće nakon sumraka.

“Moja pacijentkinja kaže kako više ne želi uopšte da ulazi u metro”, piše dr Maks Pemberton, britanski psihijatar sa dvadeset godina iskustva. “Ona svaki put strepi šta bi se moglo dogoditi, analizira druge putnike u podzemnoj željeznici”, priča doktor sa praksom u gradu koji pamti terorističke napade u metrou.

“Naš mozak je programiran da preživi i automatski reaguje na prijetnje”, podsjeća dr Pemberton. Kada su algoritmi na društvenim mrežama dizajnirani da drže pažnju serviranjem šokantnog sadržaja, naš nervni sistem ne pravi razliku između opasnosti koja se dešava u našoj neposrednoj blizini i one udaljene stotinama kilometara. Sve se registruje isto: prijetnja je blizu, budi na oprezu.

Izvor: Shutterstock

Kada se nervni sistem uzbudi i preplavi strahom, neophodno je svjesno preuzeti kontrolu kroz nekoliko psiholoških koraka: