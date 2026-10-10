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Kako smanjiti rizik od razboljevanja u sezoni virusa i gripa: Ovih 7 navika vrijede zlata

Kako smanjiti rizik od razboljevanja u sezoni virusa i gripa: Ovih 7 navika vrijede zlata

Autori lepaisrećna.rs Autori Mihajlo Popović
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Čim temperature počnu da padaju, mnogi primjete da se u okruženju sve češće čuje kašalj, da kolege dolaze na posao prehlađene i da se virusi brzo šire kroz porodicu.

Kako smanjiti rizik od razboljevanja u sezoni virusa i gripa Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Čim temperature počnu da padaju, mnogi primjete da se u okruženju sve češće čuje kašalj, da kolege dolaze na posao prehlađene i da se virusi brzo šire kroz porodicu.

Iako ne možemo u potpunosti da se zaštitimo od svih infekcija, postoje jednostavne navike koje mogu da smanje rizik da se razbolimo i pomognu organizmu da se lakše izbori sa bolešću.

Pritom, nije dovoljno osloniti se samo na vitamine ili neki napitak koji se reklamira kao sredstvo za jačanje imuniteta.

Mnogo je važnije da svakodnevno vodimo računa o snu, ishrani, higijeni i prostoru u kojem boravimo.

U galeriji pogledajte 7 najvažnijih koraka koji snižavaju rizik od prehlade i gripa!

Odmarajte se i unosite dovoljno tečnosti. Ako pripadate rizičnoj grupi ili sumnjate na grip ili kovid 19, javite se ljekaru na vrijeme, jer za neke infekcije postoje terapije koje su najkorisnije kada se započnu rano. Otežano disanje, znaci ozbiljne dehidratacije ili naglo pogoršanje stanja zahtijevaju hitnu medicinsku procjenu.

Može li se spriječiti svaka prehlada?

Ne postoji način da se u potpunosti izbjegnu sve infekcije, čak ni kada vodimo računa o zdravlju. Ipak, kombinacija dobrih higijenskih navika, provjetravanja, kvalitetnog sna, raznovrsne ishrane, fizičke aktivnosti i preporučene vakcinacije može da pomogne u smanjenju rizika.

(Mondo)

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Tagovi

gripa prehlada savjeti

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