5 vježbi u dobu između 55 i 65 godina koje će vam izuzetno značiti na duže staze!

Izvor: AI info Sensa

Ustanite, podignite jednu nogu i pokušajte da obujete cipelu bez pridržavanja za zid, stolicu ili namještaj. Ako vam ovo više nije tako jednostavno kao ranije, možda je vrijeme da obratite pažnju na pokretljivost i ravnotežu.

Sa godinama se promjene često dešavaju neprimjetno. Najprije postaje neprijatno sjediti na podu, zatim je teško čučnuti do donje police, a onda počinjemo da biramo više stolice jer se sa niske teže ustaje. Na kraju i obuvanje čarapa ili cipela u stojećem položaju može postati izazov.

Zato nije dovoljno samo imati snažne mišiće. Važno je da tijelo može da održava ravnotežu, kontroliše pokrete, savija se, okreće i lako ustaje.

Ovih 5 vježbi će vam značiti ako imate između 55 i 65 godina:

Izvor: AI info Sensa

Sklek uz zid

Stanite naspram zida, oslonite dlanove u visini grudi i napravite mali korak unazad. Savijte ruke i približite tijelo zidu, a zatim se odgurnite. Ovaj jednostavan pokret aktivira ruke, ramena, stomak i noge, a može biti dobra početna vježba za one kojima su klasični sklekovi preteški.

Izvor: AI info Sensa

Most sa blagom rotacijom

Lezite na leđa, savijte koljena i podignite kukove. Kada postanete stabilni, možete polako podizati jednu ruku i pružati je preko suprotne strane tijela.

Ovaj pokret povezuje snagu gluteusa sa pokretljivošću gornjeg dijela tijela, što je važno jer svakodnevno moramo da se okrećemo, dohvatamo stvari i pogledamo iza sebe.

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Vidi opis Ako imate između 55 i 65, ovo je važno: 5 vježbi koje sad treba da radite da ne biste žalili za 10 godina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube,Printscreen, Dayana Wang Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Youtube,Printscreen, Dayana Wang Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube,Printscreen, Dayana Wang Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube,Printscreen, Dayana Wang Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube,Printscreen, Dayana Wang Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube,Printscreen, Dayana Wang Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube,Printscreen, Dayana Wang Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube,Printscreen, Dayana Wang Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube,Printscreen, Dayana Wang Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube,Printscreen, Dayana Wang Br. slika: 10 10 / 10

Izvor: AI info Sensa

Ustajanje sa stolice bez ruku

Sjedite na stabilnu stolicu, stopala postavite na pod i pokušajte da ustanete bez pomoći ruku. Zatim se polako vratite u sjedeći položaj.

Djeluje jednostavno, ali ovaj pokret zahtijeva snagu nogu i gluteusa, kao i dobru kontrolu tijela. Ako vam je teško, možete početi sa višom stolicom ili se blago pomagati rukama.

Izvor: AI info Sensa

Čučanj uz oslonac

Uhvatite se za stabilan oslonac i polako se spustite u čučanj koliko vam je prijatno. Ne morate odmah pokušavati dubok čučanj.

Ovaj pokret zahtijeva pokretljivost kukova i članaka, ali i snagu nogu. Upravo takva sposobnost potrebna je kada podižemo nešto sa poda ili posežemo za predmetom iz donjeg ormarića.

Izvor: AI info Sensa

Lagani vis uz oslonac

Ako imate sigurnu šipku, možete početi tako što ćete je uhvatiti rukama dok stopala ostaju na podu. Dio težine prebacite na ruke samo ako vam je to prijatno.

Ovim se, između ostalog, vježba snaga šake i podlaktice, koja nam je potrebna za nošenje kesa, otvaranje tegli i pridržavanje za rukohvat.

Ne morate sve raditi odjednom

Poenta nije da napravite naporan trening, već da provjerite koje pokrete vaše tijelo još uvijek izvodi lako, a koji su počeli da predstavljaju problem.

Ako vam je nešto teško, počnite od lakše verzije i postepeno napredujte. Poslije 50. godine posebno je korisno čuvati ne samo mišićnu snagu već i ravnotežu, pokretljivost i sposobnost da samostalno obavljamo svakodnevne aktivnosti.

Ako neki pokret izaziva bol, nemojte ga forsirati. U tom slučaju je bolje potražiti savet ljekara ili fizioterapeuta.

(Mondo)