Poslije više od 25 godina otkrivena nova "plava zona": Ovo selo ima izuzetno veliki broj stogodišnjaka

Selo Bolotana na Sardiniji privuklo je pažnju naučnika zbog izuzetne dugovječnosti žena.

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U novembru 2025. godine u Italiji je živjelo 23.548 stogodišnjaka, što je čak 2.000 više nego godinu dana ranije. Čak 82,6 odsto činile su žene. U Bolotani, planinskom selu na Sardiniji, čak 13,8 odsto žena koje pređu 70. godinu doživi stotu.

"Kod njih se ne primjećuju nikakvi znaci slabljenja mentalnih sposobnosti", tvrdi Đovani Mario Pes, autor istraživanja.

Italijanska Sardinija je još 1999. godine uvrštena na svjetsku mapu takozvanih "plavih zona", mjesta u kojima ljudi naročito često dožive 100 godina. Pažnju istraživača dosad su uglavnom privlačili rekordi dugovečnosti muškaraca iz centralnih i istočnih dijelova ostrva. Međutim, kako prenosi "Gardijan", naučnici sa Univerziteta u Sasariju i Univerziteta Alabame u Birmingemu sada ukazuju na to da bi prava tajna dugovječnosti mogla da bude povezana sa ženama.

Gotovo 14 odsto žena iz Bolotane doživi 100 godina

Rezultati objavljeni u uglednom naučnom časopisu Frontiers in Aging pokazuju da u Bolotani, planinskom selu u oblasti Margine, čak 13,8 odsto žena koje pređu 70. godinu doživi stotu. To je drugi najviši procenat na svijetu, odmah iza Hongkonga. Poređenja radi, prosjek za cijelu Italiju iznosi svega 3,5 odsto.

Analiza matičnih evidencija osoba rođenih u Bolotani između 1900. i 1925. godine pokazala je da je čak 38 stanovnika doživjelo više od 100 godina, što je 57 odsto više od italijanskog nacionalnog prosjeka. Među 2.266 stanovnika ovog sela 2023. godine živjelo je čak 12 stogodišnjaka, uz zastupljenost 12 puta veću od prosjeka na Sardiniji.

Iako je u posljednjih nekoliko mjeseci šestoro njih preminulo, preostalih šest su žene. Najstarije imaju 102 godine, a prema procjenama, do kraja ove godine i tokom 2027. Bolotana će dobiti još stogodišnjakinja.

"Prvi put poslije više od 25 godina uspjeli smo da identifikujemo novu 'plavu zonu' izvan tradicionalnog područja na Sardiniji", kaže za "Gardijan" Đovani Mario Pes, glavni autor istraživanja i jedan od tvoraca koncepta "plavih zona".

"Bolotana je, međutim, posebna. Tamo gdje je nekada postojao uravnotežen odnos polova, danas izrazito dominiraju žene".

Pes i sam potiče sa Sardinije. Njegov pradeda doživio je 110 godina, a majka ima 101. Ipak, istraživač ne želi da nagađa o tajni dugovječnosti stanovnika Bolotane.

"Ograničili smo se na utvrđivanje postojanja ovog fenomena", naglašava.

Faktori koji mogu da doprinesu dugovječnosti

Ključnu ulogu mogle bi da imaju bliske, iskrene društvene veze.

"Najviše su me impresionirali veoma snažni i iskreni međuljudski odnosi", kaže Pes, koji je naveo primjer 101-godišnje Đovane Maras, koja živi sa sestrom.

"Zajedno kuvaju i razgovaraju, a kod njih se ne primjećuju nikakvi znaci slabljenja mentalnih sposobnosti".

Gradonačelnik Bolotane, Frančesko Mankoni, ukazuje i na druge moguće faktore, zdravu ishranu i "netaknutu prirodu" koja okružuje selo.

"Stariji ljudi su oduvijek mnogo pješačili, čak i do 20 kilometara dnevno. Treba reći da su to uglavnom bile žene", ističe on.

(MONDO)