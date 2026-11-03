Kampanji "Nemoj me zaboraviti" priključilo se 25 domova zdravlja u BiH

Kampanji "Nemoj me zaboraviti" kompanije Hemofarm, koja je usmjerena na podizanje svijesti o demenciji, pridružilo se 25 domova zdravlja širom BiH.

Izvor: Promo/Hemofarm

Sistematski skrining građani mogu obaviti u domovima zdravlja Banjaluka, Sarajevo, Mostar, Tuzla, Zenica, Bijeljina, Prijedor, Doboj, Zvornik, Brčko, Gradiška, Trebinje, Modriča, Foča, Istočno Sarajevo, Čelinac i Laktaši.

"Zahvalni smo zdravstvenim ustanovama što su prepoznali važnost problema i što će u narednim mjesecima, kroz anketiranje i odgovarajuću procjenu pacijenata, raditi na ranom otkrivanju demencije. Skrining nije postavljanje dijagnoze, ali predstavlja važan prvi korak ka razumijevanju tegoba i planiranju daljih pregleda. Pravovremeno prepoznavanje prvih znakova i simptoma od presudne je važnosti, jer rano djelovanje može napraviti značajnu razliku. Demencija ne pogađa samo pojedinca, ona mijenja i svakodnevicu cijele porodice. Ukoliko kod sebe ili bližnjeg primijetite učestalu zaboravnost, ponavljanje istih pitanja, poteškoće u pronalaženju riječi ili otežano snalaženje u poznatom okruženju obratite se ljekaru i potražite stručni savjet", rekao je Saša Urošević, direktor Hemofarma u BiH.

Izvor: Promo/Hemofarm

Domovi zdravlja prva su adresa na kojoj počinje pravovremena zaštita kognitivnog zdravlja. Porodični ljekari koriste kratke testove kojima procjenjuju pamćenje i druge kognitivne funkcije kako bi na vrijeme uočili moguće smetnje i, ukoliko je potrebno, uputili pacijente na dodatnu neurološku ili psihijatrijsku procjenu.

Izvor: Promo/Hemofarm

Stručnjaci naglašavaju da demencija nije normalna faza starenja, već skup simptoma koji utiču na pamćenje, razmišljanje, govor, orijentaciju, raspoloženje i sposobnost samostalnog obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Zbog toga kampanja "Nemoj me zaboraviti" poziva građane da ne zanemaruju učestalo zaboravljanje, poteškoće u obavljanju ranije poznatih aktivnosti, probleme sa snalaženjem u vremenu i prostoru, promjene raspoloženja ili povlačenje iz porodičnog i društvenog života, već da se obrate porodičnom ljekaru.

Više o demenciji možete pronaći na nemojmezaboraviti.ba