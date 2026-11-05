Svi pričaju samo koliko je zdrav: Evo kome se kiseli kupus nikako ne preporučuje

Iako generalno važi za veoma zdravu namirnicu, kiseli kupus se ne preporučuje svima.

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Kiseli kupus jedan je od omiljenih zimskih specijaliteta, a osim što se često nalazi na trpezi kao salata ili dio tradicionalnih jela, poznat je i po sadržaju korisnih bakterija nastalih tokom fermentacije. Ipak, iako se često preporučuje zbog mogućeg povoljnog uticaja na crijevnu floru, ne prija svima jednako.

Razlog nije samo u njegovoj kiselosti. Fermentacijom nastaju i određena jedinjenja, poput histamina i tiramina, dok sam kupus, naročito kada se priprema na tradicionalan način, može da sadrži dosta soli. Zbog toga osobe sa određenim zdravstvenim tegobama, ali i oni koji koriste pojedine lijekove, treba da obrate pažnju na količinu koju jedu.

Evo ko bi trebalo da bude posebno oprezan.

1. Osobe sa visokim krvnim pritiskom i bolestima bubrega

Kiseli kupus može da sadrži velike količine natrijuma, odnosno soli, što može predstavljati problem osobama sa povišenim krvnim pritiskom, srčanom slabošću ili bolestima bubrega. Prekomjeran unos soli podstiče zadržavanje tečnosti u organizmu i može dodatno da optereti srce i bubrege. Ove osobe trebalo bi da ograniče količinu kiselog kupusa, a mogu i da ga isperu vodom kako bi smanjile dio soli.

2. Osobe sa intolerancijom na histamin

Tokom fermentacije kupusa stvaraju se biogeni amini, među kojima je i histamin. Kod osoba koje imaju intoleranciju na histamin, ovakva hrana može izazvati glavobolju, crvenilo kože, svrab, osip, nadimanje i druge neprijatne simptome. Ukoliko se slične reakcije ponavljaju nakon konzumiranja fermentisane hrane, trebalo bi razgovarati sa ljekarom o mogućoj preosjetljivosti.

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3. Osobe sa sindromom iritabilnog crijeva i drugim digestivnim tegobama

Iako se fermentisana hrana često povezuje sa zdravljem crijeva, to ne znači da će svima prijati. Kod osoba sa sindromom iritabilnog crijeva (IBS), prekomjernim rastom bakterija u tankom crijevu (SIBO) ili aktivnim pogoršanjem zapaljenskih bolesti crijeva, kiseli kupus može pojačati nadimanje, gasove, bolove i nelagodnost. U takvim situacijama važno je pratiti individualnu reakciju i ne insistirati na namirnici samo zato što se smatra zdravom.

4. Osobe koje koriste određene lijekove

Kiseli kupus može da utiče na osobe koje uzimaju pojedine lijekove. Poseban oprez potreban je kod onih koji koriste MAO inhibitore, grupu antidepresiva, kao i antibiotik linezolid. Ovi lijekovi mogu da ometaju razgradnju tiramina, jedinjenja koje se nalazi u fermentisanoj hrani, pa njegov prekomjeran unos može izazvati nagli porast krvnog pritiska.

Oprez je potreban i kod osoba koje koriste varfarin, lijek za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka. Kupus sadrži vitamin K, koji utiče na dejstvo ovog lijeka, zbog čega je važno da unos namirnica bogatih ovim vitaminom bude ujednačen. To ne znači da kiseli kupus mora potpuno da se izbaci iz ishrane, već da o promjenama u jelovniku treba razgovarati sa ljekarom.

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5. Trudnice i osobe sa oslabljenim imunitetom

Posebnu pažnju treba obratiti na nepasterizovani kiseli kupus, odnosno proizvode koji sadrže žive mikroorganizme. Kod osoba sa značajno oslabljenim imunitetom postoji veći rizik od infekcija koje mogu nastati unosom nebezbijedne hrane. Trudnice takođe treba da vode računa o bezbijednosti namirnica koje jedu, posebno kada je riječ o proizvodima koji nisu termički obrađeni i čiji način pripreme i čuvanja nije poznat.

Pasterizovani proizvodi mogu biti bezbijedniji u pogledu rizika povezanih sa živim mikroorganizmima, ali pritom gube dio probiotskih svojstava.

6. Osobe alergične na kupus ili osjetljive na sulfite

Alergija na kupus je rijetka, ali kod osoba koje je imaju konzumiranje može izazvati svrab, osip, koprivnjaču, a u ozbiljnijim slučajevima i otežano disanje. Pojedini komercijalni proizvodi mogu sadržati i sulfite, konzervanse koji kod osetljivih osoba izazivaju reakcije, uključujući probleme sa disanjem i kožne tegobe. Zato je važno čitati deklaracije i izbegavati proizvode koji sadrže sastojke na koje postoji poznata preosetljivost.

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Da li to znači da treba izbjegavati kiseli kupus?

Za većinu ljudi kiseli kupus može biti koristan deo raznovrsne ishrane. Sadrži vlakna, vitamine i mikroorganizme koji nastaju tokom fermentacije, a pojedina istraživanja ukazuju na moguće povoljne efekte fermentisane hrane na crevnu mikrobiotu.

Ipak, ne postoji univerzalna količina koja odgovara svima. Osobe koje nisu sigurne kako njihov organizam reaguje mogu početi sa malom porcijom i pratiti da li se javljaju nadimanje, bolovi, glavobolja ili druge tegobe.

Najvažnije je da se namirnice ne dele jednostavno na zdrave i nezdrave. Čak i hrana koja ima brojne nutritivne prednosti može nekim ljudima da ne odgovara zbog njihovog zdravstvenog stanja ili terapije koju koriste.

(Mondo)