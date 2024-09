Zbog jedne odluke zauvijek ostao "Ros iz Prijatelja": Odbio ulogu u blokbasteru, sad kaže "bio bih zvijezda"

Glumac Dejvid Švimer otkrio zbog čega je odbio ulogu u filmu "Ljudi u crnom" 1997. godine

Kultna serija "Prijatelji" je pomogla glavnim glumcima da izgrade zavidne karijere, a Dejvid Švimer, koji je igrao lik Rosa, kaže da je odbio ulogu koja bi ga učinila "zvijezdom".

U pitanju je uloga u filmu "Ljudi u crnom", koju je prihvatio Vil Smit.

Dejvid je u jednom intervjuu otkrio da je radio na snimanju filmova, a da je pauzu od snimanja kultne serije, koja je trajala 4 mjeseca, iskoristio da snimi svoj prvenac na kojem je sarađivao s prijateljima. Baš tada, stigao je poziv za "Ljude u crnom".

"To je bila brutalna odluka. Samo što sam završio snimanje filma 'The Pllbearer' sa Gvinet Paltrou, dobio sam ponudu od studija da potpišem ugovor za tri filma, po fiksnoj sceni. Rekao sam im da ću to uraditi ako mi omoguće da režiram svoj film 'Since you've been gone'.

"Svi moji prijatelji su pristali da dođu da snmaju film, koji je rađen u Čikagu tokom šest nedjelja, a kada je sve bilo spremno da počnemo, ponudili su mi ulogu u filmu Ljudi u crnom. Trebalo je da se snima baš u tom periodu. Morao sam da odbijem. Svjestan sam, to je film koji bi od mene napravio zvijezdu".

