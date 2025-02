"To je istina, srećna sam": Konačno se oglasila Jelena Rozga i otkrila sve o udaji za 11 godina mlađeg

Misteriozan ljubavni život jedne od najpoznatijih Hrvatica tema je u medijima već godinama.

Izvor: ATA / A.AHEL

Hrvatska pop pjevačica Jelena Rozga pre više od godinu dana obnovila je ljubavnu vezu s 11 godina mlađim Ivanom Huljićem, sinom poznatog muzičara Tončija Huljića

Kako su pisali domaći mediji, Rozga se navodno udaje za Ivana, a svečana ceremonija biće upriličena u Splitu na jesen.

Izvor: Youtube/Vojko V/Ata Images/A. Ahel

Jelena je, nakon medijske ilegale, sinoć konačno za tamošnje medije progovorila o emotivnoj vezi, ali i udaji.

"Zaljubljena sam i srećna, to je istina, al da se udajem, ne udajem se. Polako, polako, ima vremena. Pogotovo ne planiram dva vjenčanja kako pišu", bila je iskrena Jelena za tamošnje medije.

O zdravlju

Rozga je u decembru i januaru održala 7 spektakularnih koncerata u Sava Centru, a nakon svega je otkrila da ime na malu pauzu kako bi se posvetila zdravlju, jer su joj nalazi štitne loši.

"Malo sam se odmorila, dobro sam. Vidjeli ste me na bini, uživam, puna sam energije, lijepo mi je uvijek s mojom publikom. Ja toliko volim svoj posao i toliko volim biti na toj bini. Dobro je sve dok sam s njima. Bavim se zdravljem trenutno, situacija nije baš najbolja, ali će biti sve dobro, rješavamo to", ispričala je Jelena.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Jelena je istakla da je stres okidač svega.

"Ništa mene ne nervira. Mene jedino ljuti to moje zdravlje koje nije onako kako bih ja htjela i što me ne sluša kao nekad. No, zaista se trudim živjeti zdravo, puno spavati i odmarati. Ipak, stres nekad odradi svoje, ali ne dam se ja", istakla je.

Spisak bivših

Ljubavni život popularne umjetnice godinama privlači pažnju medija, dosta toga se spekulisalo, ali jedno je sigurno, Jelena je uspjela da svoj privatan život zadrži samo za sebe, toliko da je i pomirenje sa Ivanom, sa kojim je već bila u vezi, krila.

(Story.hr/ Mondo)