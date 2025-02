TV sin Sofije Vergare neprepoznatljiv: Mani, jesi to ti?

Bivša zvijezda "Modern Family" Riko Rodrigez, izgledao je neprepoznatljivo na posljednjoj premijeri nove sezone Netfliksove serije "Cobra Kai" u Los Anđelesu.

Izvor: z03 / Zuma Press / Profimedia

Glumac od 26 godina postao je poznat sa samo 10 godina igrajući Manija Delgadera u popularnoj ABC sitkom seriji, ali sada je potpuno odrastao!

Prisejtimo se simpatičnog dječaka nekada:

Riko je došao sa svojom sestrom i koleginicom glumicom Raini Rodrigez (31) na specijalnom premijernom događaju Netfliksa u pozorištu u Holivudu, noseći dugu kovrdžavu kosu i bradu.

Riko Rodrigez na premijeri serije 2025 Izvor: Youtube / E! News

Pokazujući svoj zreli modni ukus, nosio je tamno-plavu džins jaknu preko crne majice i crnih pantalona. Zaokružujući svoj izgled, Riko je nosio par naočara sa crnim okvirom.

Riko Rodrigez sada u 2025

Izvor: Youtube printscreen / E News

Postao je dio glumačke ekipe "Modern Family" kada je imao samo 10 godina. Njegov lik Mani bio je sladak i pametan dečko sa odličnim smislom za humor, koji je bio previše zaštitnički nastrojen prema svojoj mami Gloriji Delgado Pritčet, koju je igrala Sofija Vergara.Serija"Modern Family" je trajaala 11 sezona - od 2009. do 2020. godine. Uprkos svom mladom uzrastu, ovo nije bila prva uloga mladog glumca.

Riko je prethodno imao male uloge u serijama "My Name is Earl", "Nip/Tuck", "ER" i "NCIS", nakon što je krenuo u glumu prateći svoju sestru Raini. Pre nego što je počela posljednja sezona "Modern Family", podelio je kako će biti teško reći zbogom svojoj ekranizovanoj porodici.

Pogledajte slike mladog glumca sa Sofijom Vergarom:

"To će biti teško. Na ovoj emisiji sam bio 11 nevjerovatnih godina i ovo je moja porodica", rekao je za HollywoodLife. "Oni su moja druga porodica, tako da znam da, kada završimo u martu, misliću da ćemo se vratiti i početi ponovo u julu."

Riko je dodao za ovu publikaciju: "Biće čudno kada dođe to vrijeme godine, i znamo da se nećemo ponovo sastati i početi ponovo da snimamo. Sigurno će biti čudno i biće potrebno vrijeme da se prilagodimo."

(MONDO)