"Rekao je da sam mu prva": Eksplozivni intervju Bekamove ljubavnice, pobjesnila zbog Netfliksovog dokumentarca

Rebeka Los u emisiji "60 minutes" otvorila dušu i otkrila detalje afere s Dejvidom Bekamom

Izvor: Daily Mail screenshot

Bivša asistentkinja i navodna ljubavnica bivšeg fudbalera Dejvida Bekama, Rebeka Lus, progovorila je o njihovoj navodnoj aferi od prije 20 godina i dodala da nije bila jedina s kojom je varao suprugu.

U intervjuu za "60 Minutes Australia" Rebeka je insistirala na tome da nikada nije lagala i da se uvijek držala istine otkako je još davne 2004. prvi put optužena da je oženjeni Bekam s njom prevario svoju suprugu, bivšu spajsicu Viktoriju.

"Moje mišljenje je da je bilo vrlo hrabro krenuti protiv njih. Držala sam se istine, nikada nisam pretjerivala. Nikada nisam lagala ni o čemu. Zašto? Jer sam išla protiv najjačeg, najmoćnijeg para u medijima, koji ima sav novac svijeta za najbolji PR i najbolje advokate. A sve što sam ja imala bila je istina", rekla je danas 47-godišnja Rebeka u intervjuu za australijsku verziju istoimenog američkog njuz magazina.

Izvor: printscreen/youtube/60 Minutes Australia

Odlučila je da ponovo progovori o ovoj vrućoj temi nakon što je pogledala Netflixov dokumentarac iz 2023. o Dejvidu Bekamu, u kom on i Viktorija razgovaraju o pomenutom se*s-skandalu.

"To je veliki dio mog života, veliki dio mog životnog putovanja. I ako neko pokuša da me sruši ili mi ukalja ime, onda moram da se zauzmem za sebe. Uvijek ću se zauzeti za sebe", objasnila je Rebeka.

"Mislila sam da se već zaboravilo na to, a onda je telefon počeo neprestano da mi zvoni. Mislila sam da će mi se prvo javiti ili barem izviniti. Ali ono što me najviše iznerviralo bila je činjenica da je moje tvrdnje nazvao smiješnim. Zbog toga sam poželjela da se zauzmem za sebe i istupim javno s istinom", rekla je Rebeka, koja je za Bekama radila 2003, dok je on igrao za Real Madrid. Danas je udata majka dvojice tinejdžera, a u novom intervjuu otkrila je da je njen tadašnji šef bio "ljubazan, brižan i zbog njega sam se osjećala posebno".

Izvor: instagram/rebeckaloosofficial



Takođe je otkrila da je Viktorija bila van grada kada ju je Dejvid navodno pozvao u hotel, dodavši da mu je ona tad "popustila".

"Bilo je nešto u načinu na koji me gledao. Oh, da ste samo vidjeli taj pogled u njegovim očima, i vama bi bilo prilično teško da ništa ne uradite. On ima tu neku moćnu harizmu, lako može da dobije ono što želi. Jako dobro izgleda i mislim da je svjestan toga", ispričala je Rebeka, koja je u vrijeme kad je ušla u aferu s njim imala 26 godina.

Pogledajte insert iz emisije:

Rebeka Los o Bekamu Izvor: Youtube / 60 Minutes Australia

"Rekao mi je da to nikada prije nije radio, da sam mu prva. Tipični klišei, ali pala sam na to", priznaje. "A onda smo dvije nedjelje kasnije bili na Ronaldovoj rođendanskoj žurki i on je došao s prelijepom manekenkom. Bila je to teška noć za mene, rekla sam mu da ne razumijem šta se dešava. Tada sam shvatila da sam izigrana", dodala je.



Priznala je da je znala koliko mu je važan njegov imidž i da je željela da i on osjeti malo boli. Ipak joj je najviše bilo žao Viktorije. "Bilo je užasnih priča o meni, bilo je užasnih priča o njegovoj supruzi. O njemu nikada nije bilo tako groznih priča. On je bio "zlatni dečko", tapšali su ga po leđima. U njegovom životu ništa se nije promijenilo, za sve smo bile krive Viktorija i ja", dodala je.

Rebeka Lus danas živi u Norveškoj, daleko od svjetla reflektora, i uživa sa svojim suprugom ljekarom u planinarenju, vožnji bicikla, vežbanju joge i trčanju, prenosi Jutarnji.

