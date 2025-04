"Umjesto na placu završio sam u zatvoru, strpali me u maricu": Mile Kekin otkrio šta se dešavalo nakon privođenja

Mile Kekin se oglasio na društvenoj mreži Instagram

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muzičar Mile Kekin, bivši frontmen benda Hladno pivo,uhapšen je u petak ujutru, a nakon ispitivanja u USKOK-u pušten je na slobodu, nakon što je iznio svoju odbranu.

Kekin je u USKOK-u (Kancelariju za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala) objasnio koliko je nevjerovatno da bi na investiciji od 350 hiljada evra počinio malverzacije zbog sedam hiljada evra, rekao je Kekinov advokat Čedo Prodanović.

Mile se, pošto je pušten na slobodu, oglasio na društvenoj mreži "Instagram":

"Petkom me žena obično šalje na plac, a ja se ponekad izvučem, kao - ne stižem. Danas sam imao dobro opravdanje. Jutros su mi četri službena lica ušla u stan i odvela me u pritvor. Strpali su me u maricu, skinuli mi vezice, strpali me u ćeliju. Ja i dalje ne znam što sam skrivio. Dosad sam samo čitao o tome, a sada o tome mogu i pisati pjesme.

Keep on rocking in a free world. Vidimo se sutra na koncertu", napisao je muzičar.

Dok su ga izvodili iz stana, Kekin je novinarima dao kratku izjavu:

"Koriste me se za napad na zagrebačku vlast. Sve sam radio po zakonu", rekao je Mile Kekin.

Prema pisanju medija, Kekin je uhapšen zbog radnji koje se tiču luksuzne vile u Momjanu, a u sve je navodno umiješana i njegova supruga, Ivana Kekin koja je na izborima u decembru bila kandidatkinja za predsjednicu Hrvatske.

(Kurir, MONDO)