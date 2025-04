Iznenada mu pozlilo: Jovan Perišić zadržan u bolnici

Jovan Perišić se oglasio iz bolnice u Šapcu i otkrio kako se osjeća.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pjevaču Jovanu Perišiću iznenada je pozlilo tokom sinoćnjeg nastupa u Bogatiću, zbog čega je hitno prebačen u bolnicu u Šapcu, gdje je trenutno i zadržan na liječenju.

Vijest o pogoršanom zdravstvenom stanju uznemirila je brojne fanove pjevača, a Jovan se ubrzo oglasio direktno iz bolničke sobe kako bi otkrio kako se osjeća i uvjerio sve da je situacija pod kontrolom.

"Evo samo da vas pozdravim i da se izvinim svima koji su bili u Bogatiću. Iznenada mi se slošilo i bilo mi je muka. U Šapcu sam zadržan u bolnici. Još jednom se izvinjavam, viša sila", rekao je Perišić vidno iscrpljen.

Pogledajte 00:34 Jovan Perišić hospitalizovan nakon što mu je pozlilo tokom nastupa Izvor: instagram/jovanperisic.official Izvor: instagram/jovanperisic.official

O veseljima i bakšišu

Dvije decenije duga karijera i poznati hitovi opisuju karijeru Jovana Perišića, koji, kao i većina folkera, najviše zarađuje od bakšiša kada pjeva fudbalerima na uvce, kojima, kako tvrdi, ipak ne dozvoljava da mu pare lijepe na čelo, kao pojedinima.

"Ne volim da pjevam za bakšiš, ali volim ljudima da pjevam za stolom kad proslavljaju nešto, često su to sportisti, fudbaleri, koji, ako žele, ostave nešto, tu su i najveći bakšiši, ali sam protiv toga da se novac lijepi po čelu, da se gura u njedra, košulje. Kad vidim ljude koji uživaju u muzici, ja bih njima pjevao džabe, takav sam. Odbijao sam da pjevam ove novokomponovane pjesme, kažem: 'Eno vam di-džej, pa neka vam puste'", kaže Jovan, koji je započeo karijeru u vrijeme opasnih momaka.

"U najgore vrijeme devedesetih, kad sam došao u Beograd i kad nisam imao dinara, imao sam osmijeh i govorio da mi je dobro. Pjevao sam među opasnim momcima koji su me gotivili i nikad nisam imao probleme, danas postoji obezbjeđenje, a ja to nisam imao. Nisam gradio karijeru pomoću skandala, iako su mi nudili. Estrada me i ne interesuje. Ja sam taj cirkus dobro upoznao", rekao je Perišić, koji tvrdi da se nikad nije bavio odnosima među kolegama na estradi, već je prednost, u duhu tradicionalnog odgoja, dao porodici i djeci.

(MONDO)