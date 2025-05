Ko je Srpkinja koja stoji iza pobjedničke pjesme Evrovizije: Ljepotica iz Kladova se i sama takmičila

Austrija je pobijedila na ovogodišnjoj Pjesmi Evrovizije, a mnogi ne znaju da iza pobjedničke pjesme stoji Srpkinja.

Iza nas je još jedno takmičenje za pjesmu Evrovizije, a pobedu je odnio mladić nestvarnog glasa Džej Džej iz Austrije.

Pjesma "Wasted Love" od samog početka imala je simpatije publike, i kotirala se visoko, te pobeda nije iznenadila. No, interesantno je da je iza ove numere srpska muzičarka koja se i sama takmičila na Evroviziji.

Muziku i stihove za poebjedničku numeru Džej Džej, pravim imenom Johanes Pič je napisao sa Tomasom Turnerom i Teodorom Špirić, sa kojom voli da sarađuje, jer je zabavno, i koja zna kako on radi i reaguje.

"Smiruje me. Najbolja je osoba. Veoma sam srećan što je uz mene", dodao je, dok je Špirić dodala da su godinama prijatelji, ali nisu radili do prošlog avgusta kada se Džej Džej javio i pitao da li bi da mu napiše pjesmu.

Džej Džej je naveo da je jedna od njegovih najbližih prijateljica iz Loznice, i da mu njena majka uvijek pravi sarmu, koju voli sa kajmakom.

"To je tako dobro. Napravila mi je i pred odlazak u Bazel. Voleo bih doći u Beograd, da vidim grad. Nikad nisam bio", rekao je muzičar za domaće medije.

Ko je Teodora Špirić?

Teja je, osim što je učestvovala u pisanju, otpevala i prateće vokale, dodatno obilježivši ovaj projekat svojim glasom i muzičkom senzibilnošću. Teodora već ima iskustva sa velikom evrovizijskom binom – zajedno sa Salenom (Selina-Marija Edbauer) predstavljala je Austriju 2023. godine sa pjesmom "Who The Hell Is Edgar?", koja je završila na 15. mjestu u velikom finalu.

Teodora Špirić, rođena 2000. u Beču, potiče iz srpske porodice s korenima u Kladovu. Odrasla je između Austrije i Srbije, a kao svoje muzičke uzore ističe Ejmi Vajnhaus i Adel, čiji se uticaj prepoznaje u njenom stilu.

Na muzičkoj sceni prisutna je godinama – 2019. se takmičila za austrijskog evrovizijskog predstavnika pod imenom Tea Diva, a pjesmu "Judgement Day" kasnije je prevela na srpski i nastupila na Beoviziji kao Sudnji dan, gde je ušla u finale.

Širu evropsku pažnju privukla je 2023. pesmom "Who The Hell Is Edgar?", kojom je kao dio dueta sa Salenom predstavljala Austriju na Evroviziji.

Pjesma, u kojoj duh Edgara Alana Poa "piše" stihove umjesto nje, bila je duhovita satira na račun muzičke industrije, niskih zarada tekstopisaca i rodne neravnopravnosti – zbog čega je Teodora dobila pohvale i pažnju širom Evrope.

