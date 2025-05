Čola se na početku karijere predstavljao drugim imenom: Procurili rani radovi, pjevao da je čovjek-robot

Mnogi ne znaju da je čuveni Čola na početku karijere pokušavao da se probije na njemačkom tržištu, kao i da je imao posebno ime jer je Nijemcima teško bilo da izgovore Zdravko

Zdravko Čolić, naš legendarni Čola, danas (30. maja) puni 74 godine – a teško da biste rekli, s obzirom na njegovu energiju na sceni! A da li ste znali da je u mladosti pokušavao da napravi proboj i na strano tržište, pa je čak promijenio i ime?

Na početku karijere, sredinom 70-ih, Čola se u Njemačkoj predstavljao kao Dravco – zvuči egzotično, zar ne? Producenti su mu tada rekli da će tako Nijemcima biti lakše da izgovore i zapamte njegovo ime. U tom periodu snimio je i nekoliko pjesama na njemačkom jeziku, kao što su "Madre Mia", "Rock 'n Roll Himmel" i "Alles was ich hab" – sve u pokušaju da osvoji tamošnju publiku.

Međutim, iako je probao da "probije granice", Čola je ubrzo shvatio da mu nije do selidbe u Njemačku – i odustao je od te ideje. Ipak, nije ga to spriječilo da eksperimentiše i kasnije je snimio i par pjesama na engleskom, uključujući "Light Me" i "I'm Robot Man".

Na kraju, shvatio je da je najljepše pjevati na jeziku koji osjećaš – i ostao je kralj Balkana, baš kao što ga i znamo.

