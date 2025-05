"Sad ću zubima da ga pokidam": Ceca poslije koncerta ostala zaglavljena u korsetu

Ceca Ražnatović našla se u žiži interesovanja zbog snimka na kojem se čuje kako blizak saradnik pokušava da joj skine korset.

Izvor: Tiktok/cecaraznatovic

Pjevačica Ceca Ražnatović objavila je na društvenoj mreži Tiktok snimak drame koji se odvijala u garderobi nakon njenog koncerta.

Ceca Ražnatović za nastup je odabrala bijele pantalone i korset iste boje koji u prvi plan stavlja njeno bujno poprsje. Kako se korset ne bi pomijerao dok đuska na sceni članovi njenog tima pobrinuli su se da on bude zategnut do te mjere da je pjevačica dolazila do daha. Po završetku koncerta Ceca Ražnatović je brže - bolje otrčala do garderobe da se riješi korseta, a na njemu se napravio čvor koji pjevačica nije mogla da odveže te je zamolila saradnika za pomoć.

"Sad ću sa zubima to da pokidam", rekao je njen saradnik.

Pogledajte:

(Informer, MONDO)