Objavljeni detalji sahrane Ozija Ozborna: Sutra od 7 sati se zatvaraju ulice, organizovan i prenos uživo

Čuveni roker će sutra, 30. jula, biti ispraćen na vječni počinak

Poznati muzičar i "princ tame" Ozi Ozbornbiće sahranjen 30. jula, u prisustvu najuže porodice.

Prije same sahrane, biće organizovana pogrebna povorka, tokom koje će obožavaoci i prijatelji imati priliku da se oproste i odaju posljednju počast.

Povorka će krenuti sutra u 13 časova niz Broad Street, a Ozijevu porodicu pratiće duvački orkestar Bostin' Bras, koji će svirati uživo, prenosi The Sun.

- Ozi nije bio samo muzička legenda, on je bio sin Birminhema. Nedavno mu je dodijeljena Sloboda grada, a nakon njegovog zapaženog nastupa na koncertu 'Back to the Beginning' u Vila Parku ranije ovog mjeseca, bilo je važno za grad da pruži dostojanstvenu i prikladnu počast prije privatne porodične sahrane. Znamo koliko će ovaj trenutak značiti njegovim fanovima. Ponosni smo što to možemo organizovati ovdje, sa njegovom voljenom porodicom, na mjestu gdje je sve počelo, i zahvalni smo što su oni velikodušno pristali da pokriju troškove kako bi grad mogao da mu pruži oproštaj koji zaslužuje - Lord gradonačelnik Birminhama, odbornik Zafar.

Broad Street će sutra od 7 ujutru biti zatvoren za saobraćaj, dok će autobusi i tramvaji biti preusmjereni. Očekuje se da povorka počne u 13 časova, a saobraćaj će biti obnovljen nakon završetka događaja. Troškove povorke i pripadajuće usluge pokrila je porodica Ozborn, dok grad pomaže u zatvaranju ulica. Za one koji ne mogu lično da prisustvuju, biće i prenos uživo.

U Muzeju i galeriji umjetnosti Birminhama otvorena je knjiga žalosti za Ozija, uz izložbu "Ozzy Osbourne Working Class Hero“ koju je prošlog mjeseca otvorila Šeron Ozborn.

Takođe, na Navigacionoj ulici nalazi se mural "Black Sabbath"-a, kao i skulptura "Ozi Bik" na stanici Nju Strit i pabu "The Station", gdje je "Black Sabbath" prvi put nastupio davne 1968. godine.

Detalji povorke

Za one koji žele da prisustvuju povorci, ona će proći niz Broad Street do mosta Black Sabbath. Povorka počinje u 13 časova, a porodica će pratiti kovčeg dok fanovi budu posmatrali. Biće prisutni redari koji će pomagati okupljenima da odaju počast muzičkoj ikoni. Posjetioci su zamoljeni da koriste javni prevoz, jer se očekuju velike gužve.

Zatvaranje ulica

Broad Street će biti zatvoren od 7 sati ujutru u sredu, 30. jula, radi priprema za povorku. Povorka će krenuti u 13 časova, a saobraćaj će biti pušten po njenom završetku.

