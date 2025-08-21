Haris Džinović ponovo renovira kuću od 2 miliona evra: Pogledajte kako izgleda iznutra

Pjevač se odlučio za prepravke na luksuznom domu na Senjaku, a komšije svakodnevno viđaju radnike.

Pjevač Haris Džinović živi u prostranoj vili na Senjaku od čak 900 kvadrata, a nedavno je odlučio da svoj dom dodatno uredi i proširi.

Ispred njegove kuće uočljivi su radovi na fasadi, a komšije kažu da su majstori gotovo svakodnevno prisutni i vrijedno rade na rekonstrukciji.

Pored same kapije, na mjestu gdje se obično nalaze Harisovi psi, jasno se vide građevinski materijal, blokovi i svježe urađen malter, što već na prvi pogled odaje utisak da je riječ o ozbiljnom zahvatu.

Jedan od komšija, koji je želio da ostane anoniman, napomenuo je da ne zna tačno kakve promjene Haris planira, ali da je proteklih dana aktivnost radnika bila primjetna i intenzivna.

"Ne znam šta tačno Haris radi po kući, ali vidio sam da su majstori dolazili i da se tu nešto radi. Dovezen je kamion sa materijalom, a čuli smo i mješalicu kako radi. Djeluje da je u pitanju neka obnova", rekao je komšija za Informer.

Drugi stanar iz komšiluka dodaje da ga radovi nisu iznenadili, jer Džinović uvek vodi računa o svom domu.

"Haris je pedantan čovjek, voli da mu je sve sređeno i uredno. Njegova vila je već sada jedna od najljepših na Senjaku, a ovim radovima će je sigurno dodatno uljepšati. Primijetili smo da majstori dolaze već ujutru rano i da se radi ozbiljno, tako da će kuća zasijati još jače", rekao je drugi komšija.

Pogledajte kako je do sada izgledala Džinovićeva vila:

Šta se sve nalazi u vili od 900 kvadrata?

Haris Džinović uložio je oko dva miliona evra u svoju vilu na Senjaku, a radovi su trajali dugo jer je stalno mijenjao planove kako bi sve bilo po njegovoj mjeri. Vila sadrži luksuzne sadržaje poput bazena na krovu, vinskog podruma i profesionalnog muzičkog studija, koji je pjevač smatrao neizostavnim dijelom svog doma.

Kako izgleda unutrašnjost velelepnog doma, svojevremeno je otkrio komšija.

"Veliki dnevni boravak, brojne sobe, hodnici i dječije sobe, opremljene po želji Đine i Kana, su samo dio onoga što čini ovaj dom, koji je Haris poslije dugo godina na estradi odlučio da sebi priušti. U kući je takođe urađena teretana, sala za proslave, spa centar - rekao je jednom prilikom izvor za "Blic", a upravo je Đina ta koja često dijeli kadrove iz njihovog doma.

Pogledajte neke od njenih objava:

