Oženio se Marko Janketić: Upoznao ženu dok je u pozorištu prala sudove

Srpski glumac konačno se i zvanično zavjetovao na vječnu ljubav sa dugogodišnjom partnerkom Marijom

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Poznati glumac Marko Janketić danas je u tajnosti, u jednom prijestoničkom hotelu uplovio u brak sa svojom dugogodišnjom izabranicom Marijom.

Ljubavni par, koji već uživa u roditeljskoj ulozi sa dvije kćerkice, odlučio je da nakon godina zajedničkog života i nekoliko puta odlaganog vjenčanja zbog poslovnih i porodičnih obaveza konačno stane pred oltar i jedno drugom izgovori sudbonosno "da".

Marija je plijenila pažnju u elegantnoj dugoj bijeloj haljini, dok je Marko zablistao u klasičnom odijelu.

Izvor: Printscreen/Instagram

Privatni život čuva od javnosti

Podsjetimo, Marko Janketić poznat je po tome što svoj privatni život čuva daleko od očiju javnosti, ali je nedavno u razgovoru sa Vesnom Dedić na televiziji Blic podijelio priču o tome kako je upoznao suprugu.

- Prala je sudove za šankom Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Došla je na premijeru moje predstave “Zagreb-Beograd via Sarajevo”, koju je režirao Gorčin Stojanović i onda, njena drugarica Teodora, koja je između ostalog i tvoja koleginica. Došla je tamo, gledala tu premijeru i onda, ja sam već bio, kako se to kaže, poslije premijere pod gasom. Bilo je tu neko moje društvo i onda sam ugledao Mariju kako pere sudove i rekao, "e, ovo je žena za kuću", šalim se - pričao je osmijehom glumac.

Potom je dodao:

- Pogledali smo se tako i onda mi je čestitala premijeru i tako, uspostavili smo neku komunikaciju i na kraju smo otišli kod jednog kolege Joakima Tasića na žurku i tako počeli da se upoznajemo i da se viđamo i... Prvo sam primijetio oči. Moja Lenka, moja mlađa, ona ima oči na majku, kad se rodila ja sam rekao, vidi, sreća nema ove moje lukave, lisičje oči ima ove tvoje pitome duboke.

