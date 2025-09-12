logo
Povrijeđen jedan od najpoželjnijih glumaca današnjice: Odlaže se snimanje kultnog filma

0

Stepen povreda Henrija Kavila još uvijek nije poznat, ali se zna da je snimanje pomjereno za narednu godinu.

Povrijedio se glumac Henri Kavil Izvor: James Gillham / Shutterstock Editorial / Profimedia

GlumacHenri Kavil doživio je povredu na snimanju novog filma Highlander, koji režira Čad Stahelski. Zbog njegove povrede, produkcija filma će, nažalost, biti odložena sve do početka 2026. godine, ali još uvijek nije poznato kako se povrijedio poznati glumac.

Pored Kavila, u filmu glume i Rasel Krou, Keren Giljan, Džimon Honso, kao i još nekoliko poznatih imena iz svijeta filma. Režiser Stahelski, poznat po radu na franšizi "John Wick", film snima prema scenariju Majkla Finča.

Kultni original iz 1986. godine

Originalni film Highlander iz 1986. godine, sa Kristoferom Lambertom i Šonom Konerijem u glavnim ulogama, prati priču o besmrtnim ratnicima. Radnja se prostire od škotskih visoravni 16. vijeka pa sve do užurbanih ulica Menhetna.

Highlander | 30th Anniversary | Official Trailer
Izvor: YouTube

Iako film u početku nije postigao veliki komercijalni uspjeh, s vremenom je stekao kultni status, što je dovelo do nastavka iz 1991. godine, kao i brojnih kasnijih filmova, serija i romana.

Dugo čekani projekat

Projekat je pokrenut još 2009. godine u produkcijskoj kompaniji Summit Entertainment, koja je u vlasništvu Lionsgate Studios. Stahelski se priključio radu na filmu 2016. godine, dok je Kavil 2021. godine dobio ulogu Mekloda.

Ranije ove godine, studio United Artists, na čijem je čelu Skot Stuber, preuzeo je projekat od Lionsgatea.

(MONDO)

