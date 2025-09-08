Kristijan Bejl dolazi u Srbiju, Antonijević otkrio detalje

Reditelj Predrag Gaga Antonijević otkrio detalje saradnje sa slavnim Kristijanom Bejlom

Izvor: Rene Teichmann/Shutterstock

Reditelj i idejni tvorac Nacionalnog festivala filma i televizije Predrag Gaga Antonijević, otkrio je da će Zlatibor u okviru istoimene manifestacije ugostiti veliku zvijezdu na Zlatiboru.

"Plan je da Kristijan Bejl dođe naredne godine", rekao je Antonijević, koji je ranije otkrio da je dugodišnji prijatelj sa holivudskim glumcem koji je u braku sa ljepoticom porijeklom iz Srbije Sibi Blažić, kao i da planiraju snimanje filma "Janičar":

"Dugo sam radio na njemu i imam sreću da se Bejl zainteresovao za njega od prvog dana. Čekamo samo njegov slobodan termin, a film će se raditi iz ljubavi, ne zbog novca. Iskreno se nadam da će uskoro doći na dnevni red", rekao je ranije Gaga Antonijević i otkrio zaplet.

"Priča je o paši koga šalju nazad da uguši pobunu Srba u mjestu u kom je rođen. Tematski nešto kao Omer-paša Latas. Postoji dvojstvo vjere, prošlost i sadašnjost, i glavni junak to treba da pomiri u sebi. Po žanru je drama. On pokušava da pronađe mir i kreće u izgradnju mosta. Film je kompilacija svega što znamo iz istorije".

Na pitanje da li je Bejl svjestan kakvu težinu nosi epitet srpski zet, reditelj kaže da je glumac veoma ozbiljan.

"On vrlo studiozno pristupa poslu. Oženjen je Srpkinjom iz ugledne porodice. Veoma dobro poznaje njene korijene. Mnogo je i čitao o temi filma", rekao je Gaga i dodao da Kristijan nikada nije bio u Srbiji.

"Trebalo je da dođe na Fest prije nekih 10 godina, ali sticajem okolnosti nismo uspjeli da se dogovorimo s organizatorima", objasnio je i rekao da Bejl zna poneku riječ na srpskom.

(Kurir, MONDO)