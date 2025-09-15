"Imala sam par operacija i ne mogu više": Nada Obrić otkrila zbog čega je završila u invalidskim kolicima

Javnost je bila zabrinuta nakon što su osvanule fotografije Nade Obrić u invalidskim kolicima.

Pjevačica Nada Obrić uslikana na aerodromu u invalidskim kolicima što je zabrinulo sve prisutne. Kako su domaći mediji dalje prenijeli s lica mjesta, uz pjevačicu je sve vrijeme njena drugarica koja se ne odvaja od nje, pa joj je pomogla i da uđe u automobil.

Nada se oglasila i objasnila zbog čega je bila u invalidskim kolicima.

"Znate kako, ja imam velikih problema sa kukovima. Kao što znate, imala sam par operacija i ne mogu više. Mislim, ja mogu da hodam, ali kada putujem avionom, ja ne mogu toliko da pješačim, pogotovu kada prođem pasošku kontrolu, pa do gejta. To su kilometarske razdaljine, pa ja onda koristim te aerodromske usluge", rekla je Nada Obrić, pa dodala:

"Iako imam taj problem sa kukovima, ja idem redovno na fizikalne terapije, čak i treniram. Kada sam bila mlađa nisam o tome mislila, trebala sam još tada da ih sredim jer mi se hrskavica istrošila, ali nisam mogla toliko dugo da ne radim, jer je oporavak jako dug. U to vrijeme morala sam da biram da li ću da vodim računa o zdravlju ili o egzistenciji, izabrala sam ovo drugo, ali se sada jako kajem. Zdravlje mora da je uvijek na prvom mjestu".

Tri puta pobijedila karcinom

Podsjetimo, Nada Obrić je tri puta pobijedila tešku bolest, a jednom prilikom je otkrila da je stres bio okidač.

"Znam ja od čega sam se razboljela. Stres je okidač, svakako. Imala sam mnogo stresova o kojima ne bih pričala i negdje je moralo da eksplodira", rekla je Nada jednom prilikom.

"Stvari koje su se meni izdešavale, da sam preživjela tri karcinoma na tri mesta, a jedan s drugim veze nema. To je tog momenta svijest da li ideš ili ostaješ, borba je strašna pred tobom. Noći provodite u razgovoru sa sobom. Svakom čovjeku poručujem da je najstrašnije da padne. Naprotiv, ja kad sam saznala za dijagnozu, u ponedjeljak saznajem, u četvrtak sam imala operaciju. Kad dođe noć i legneš sama sa sobom, onda je frka u glavi. Tu su djeca i kad vidiš koliko se djeca bore da ne prihvate tu činjenicu, u nekim momentima se ne zna da li oni tješe mene ili ja njih. Tu želju i rješenost da mi pomognu po svaku cijenu u tim strašnim noćima, kad mislite da ne možete više, ne mogu da opišem... Posebno poslije hemioterapija, ja sam spala na 45 kilograma. Nisam mogla da šetam, da hodam... Ja sam išla sama, da ćerka ne vidi. Ista nevjerica, isti strah, ista ljutnja. Ista molba Bogu, sve je isto", rekla je Nada Obrić kroz suze u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

