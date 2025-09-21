logo
"Dobro veče, mogu li da se slikam sa vama?": Suzana Mančić prišla Stivenu Sigalu

0

Stiven Sigal uživa u Beogradu već nekoliko dana.

Suzana Mančić se slikala sa Stivenom Sigalom Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Legendarni gumac Stiven Sigal doputovao je nedavno u Beograd zbog snimanja akcionog trilera “Order of the Dragon“, u režiji Vjekoslava Katušina. Voditeljka Suzana Mančić je glumca srela na jednom događaju, a sada je na svom Instagram profilu objavila njihovu zajedničku fotografiju. Ona je, takođe, otkrila i kako je nastala slika. Suzana je priznala da je prišla glumcu i zamolila ga da se slikaju zajedno.

"Dobro veče, mogu li da se slikam sa vama? Hvala puno", napisala je Suzana koja nije krila osmijeh na licu.

Stiven Sigal snima u Srbiji

Popularni glumac akcionih hitova se ovim filmom, nakon šest godina pauze, vraća na velike ekrane.

"Ovo nije povratak iz penzije, ja sam takođe i diplomata a imam i mnogo drugog posla. Trenutno film i filmska industrija možda nisu moj trenutni prioritet. Ono o čemu više brinem su problemi koje imamo u svijet", rekao je na konferencije za novinare Stiven Sigal, a reditelj Katušina se nadovezao:

"Ja sam odrastao uz Sigalove filmove osamdesetih i devedesetih godina, tako da sam zadovoljan i drago mi je što radi sa mnom i da imamo priliku s tim filmom da se vratimo u devedesete. Drago mi je što smo u Beogradu, mislim da će to biti jedan dobar početak za budućnost."

(Blic/ MONDO)

