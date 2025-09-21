Stiven Sigal uživa u Beogradu već nekoliko dana.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Legendarni gumac Stiven Sigal doputovao je nedavno u Beograd zbog snimanja akcionog trilera “Order of the Dragon“, u režiji Vjekoslava Katušina. Voditeljka Suzana Mančić je glumca srela na jednom događaju, a sada je na svom Instagram profilu objavila njihovu zajedničku fotografiju. Ona je, takođe, otkrila i kako je nastala slika. Suzana je priznala da je prišla glumcu i zamolila ga da se slikaju zajedno.

"Dobro veče, mogu li da se slikam sa vama? Hvala puno", napisala je Suzana koja nije krila osmijeh na licu.

Stiven Sigal snima u Srbiji

Popularni glumac akcionih hitova se ovim filmom, nakon šest godina pauze, vraća na velike ekrane.

Vidi opis "Dobro veče, mogu li da se slikam sa vama?": Suzana Mančić prišla Stivenu Sigalu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Ovo nije povratak iz penzije, ja sam takođe i diplomata a imam i mnogo drugog posla. Trenutno film i filmska industrija možda nisu moj trenutni prioritet. Ono o čemu više brinem su problemi koje imamo u svijet", rekao je na konferencije za novinare Stiven Sigal, a reditelj Katušina se nadovezao:



"Ja sam odrastao uz Sigalove filmove osamdesetih i devedesetih godina, tako da sam zadovoljan i drago mi je što radi sa mnom i da imamo priliku s tim filmom da se vratimo u devedesete. Drago mi je što smo u Beogradu, mislim da će to biti jedan dobar početak za budućnost."

(Blic/ MONDO)