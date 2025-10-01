Koga je ljubio Goran Bogdan prije nego što je "pao" na Srpkinju

Slavni hrvatski glumac Goran Bogdan proslavlja svoj 45. rođendan, a iako je fantastičnim ulogama često privlačio pažnju javnosti, mnogo se pričalo i o njegovom ljubavnom životu.

Čuveni glumac Goran Bogdan već duže vrijeme uživa u skladnoj ljubavi sa lijepom srpskom umetnicom Jovanom Stojiljković. Par se prošle godine ostvario i u ulozi roditelja, ali nisu želeli da dijele sa javnošću dodatne detalje, trudeći se na sve načine da sačuvaju svoju privatnost.

Podsjetimo, njih dvoje su se upoznali još 2019. na snimanju serije "Senke nad Balkanom" a uprkos razlici od 11 godina, ljubav je brzo planula. Međutim, vest o tome da su glumci zajedno pojavila se nešto kasnije, kada je Goran sa velikim buketom cvijeća došao na premijeru predstave "Nečista krv" u Narodnom pozorištu.

Kako su oboje jedni od najangažovanijih glumaca, jasno je da je bilo teško održavati vezu na relaciji Beograd-Zagreb, pa su 2021. godine odlučili da raskinu, a kako je glumac rekao "putevi su im se razlišli zbog neodložnih poslovnih obaveza".

Ipak, posle nekoliko mjeseci su se pomirili, a ostalo je istorija. Jovana i Goran se često pojavljuju i na prestoničkim događajima, a svako ko ih vidi ima isti utisak - energija i ljubav isti su kao i prvog dana.

S kim je sve bio Goran prije lijepe Srpkinje?

Poznato je da je Goran Bogdan od samog početka karijere uživao u reputaciji velikog šarmera i zavodnika, a posle ogromnog uspjeha filma "Otac" njegova popularnost naglo je porasla i van granica Hrvatske, učvrstivši ga kao jednog od najtraženijih glumaca u regionu.

Prije nego što je uplovio u vezu sa Jovanom, mediji su često pisali o njegovoj romansi sa Lanom Klingor Mihić, pjevačicom nekada veoma popularnog benda E.T. Njihova ljubav tada je važila za "zabranjenu", jer su hrvatski mediji pisali da vezu nije odobravala Goranova porodica.

Ipak, Lana je kasnije otvoreno priznala da je veza sa atraktivnim glumcem ostavila snažan trag u njenom životu, govoreći o svom bivšem partneru u superlativu.

Kada se govori o Bogdanovim emotivnim vezama, spominje se i rediteljka Daina Oniunas Pusić, ćerka hrvatske političarke Vesne Pusić, kao i Antonela Franković, s kojom je bio u vezi 2013. godine.

Pored njih, šuškalo se da je Goran bio blizak i sa spisateljicom Milanom Vlaović, kao i sa glumicom Ivom Mihalić, što je dodatno podgrijvalo njegov imidž zavodnika koga publika voli podjednako na ekranu i van njega.

