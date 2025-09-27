Majkl Daglas šokirao fanove nazivajući suprugu Ketrin "sestrom": "Valjda je to tako poslije 25 godina braka"

Majkl Daglas (81) je zbunio fanove kada je svoju suprugu Ketrin Zita-Džouns nazvao sestrom u rođendanskoj objavi.

Holivudski par, Majkl Daglas i Ketrin Zita, koji rođendan slavi istog dana - 25. septembra, i to s razlikom od 25 godina, razmijenio je nežne poruke na društvenim mrežama ovim povodom. Ipak, Daglasova čestitka izazvala je čuđenje kod mnogih.

"Mojoj rođendanskoj sestri - kakva je radost slaviti još jednu godinu s tobom!", napisao je Daglas uz selfi s terena za golf na kojem su njih dvoje zajedno.

Majkl je dodao: "Čestitam ti na spektakularnoj igri na Celebrity Ryder Cupu. Srećan rođendan ljubavi mog života."

Komentari su odmah počeli da pristižu:

"To mu je žena, a ne sestra, šta on to znači s 'rođendanska sestra'?" pitao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Jesi li upravo nazvao svoju ženu sestrom?? Ili ja tripujem??" "Valjda ima istine da se nakon toliko godina braka supružnici gledaju kao brat i sestra", konstatovao je treći.

Drugi su se ipak raznježili nad njihovim fotografijama, pišući: "Srećan rođendan oboma!" "Tako je kul što dijelite isti datum rođenja…" napisao je još jedan korisnik.

Zita-Džouns, koja sada ima 56 godina, uzvratila je ljubav u svojoj rođendanskoj objavi za muža koji je napunio 81.

"Srećan rođendan, Majkle! Dijeliti ovaj poseban dan s tobom je jedinstveno životno iskustvo!" napisala je.

Njihova ćerka Karis, koja sada ima 22 godine, takođe im je uputila emotivnu čestitku.

"25. septembar Srećan rođendan mama i tata!!" napisala je uz porodičnu fotografiju na kojoj Daglas drži za ruke i nju i Ketrin. "Vaša ljubav prema životu, ljubavi, znanju, umjetnosti… nema reči kojima mogu opisati svoju zahvalnost i divljenje."

