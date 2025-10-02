"Sve što je moje je moje, sve što je tvoje je moje": Suzana otkrila kako je podijelila imovinu sa bogatim biznismenom

Suzana Mančić otvoreno je govorila o nasljedstvu.

Izvor: M.P./ATAIMAGES

Suzana Mančić nedavno je udala kćerku Teodoru, koja je sudnosno da izgovorila 23 godine starijem Miroslavu Talijanu. Mnogi su se pitali da li je njen izabranik biznismen Simeon Ocomokos prisustvovao vjenčanju, pošto nije viđen ni na jednoj fotografiji, niti snimku.

"Ko kaže da nije bio? Bio je sve vrijeme, samo on ne voli da se njegove slike pojavljuju u novinama", istakla je ona za "Story.rs"

Suzana i grčki biznismen više od decenije su zajedno, a sada je otkrila da su se dogovorili oko nasljedstva.

"Imam imovinu, vidi, za srpske uslove odličnu, on za svoje grčke i te kako."

Ona je predložila da svu svoju imovinu odvoje.

"E sad, da tu ne bi došlo, a sigurno bi bilo nekih sumnji, nesuglasica, šta će biti, kako. Šta hoće ova Srpkinja, da nas oglobi. Em nam ukrala oca, em će da nam ukrade i imovinu. Ja sam rekla, ajde ovako, da mi stavimo na papir da sve što je moje je moje, sve što je tvoje je moje (smijeh)", rekla je ona i napomenula:

"Šalim se."

Za kraj se osvrnula i na svoje kćerke.

"Jednog dana kad treba da dijele imovinu, nema svađe, nema krvi oko tarabe... ", rekla je ona u emisiji Popodne na Uni.

Pogledajte fotografije Suzane i njenog supruga:

(Mondo)