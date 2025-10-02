logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sve što je moje je moje, sve što je tvoje je moje": Suzana otkrila kako je podijelila imovinu sa bogatim biznismenom

"Sve što je moje je moje, sve što je tvoje je moje": Suzana otkrila kako je podijelila imovinu sa bogatim biznismenom

Izvor mondo.rs
0

Suzana Mančić otvoreno je govorila o nasljedstvu.

Suzana Mančić o imovini Izvor: M.P./ATAIMAGES

Suzana Mančić nedavno je udala kćerku Teodoru, koja je sudnosno da izgovorila 23 godine starijem Miroslavu Talijanu. Mnogi su se pitali da li je njen izabranik biznismen Simeon Ocomokos prisustvovao vjenčanju, pošto nije viđen ni na jednoj fotografiji, niti snimku.

"Ko kaže da nije bio? Bio je sve vrijeme, samo on ne voli da se njegove slike pojavljuju u novinama", istakla je ona za "Story.rs"

Suzana i grčki biznismen više od decenije su zajedno, a sada je otkrila da su se dogovorili oko nasljedstva.

"Imam imovinu, vidi, za srpske uslove odličnu, on za svoje grčke i te kako."

Ona je predložila da svu svoju imovinu odvoje.

"E sad, da tu ne bi došlo, a sigurno bi bilo nekih sumnji, nesuglasica, šta će biti, kako. Šta hoće ova Srpkinja, da nas oglobi. Em nam ukrala oca, em će da nam ukrade i imovinu. Ja sam rekla, ajde ovako, da mi stavimo na papir da sve što je moje je moje, sve što je tvoje je moje (smijeh)", rekla je ona i napomenula:

"Šalim se."

Za kraj se osvrnula i na svoje kćerke.

"Jednog dana kad treba da dijele imovinu, nema svađe, nema krvi oko tarabe... ", rekla je ona u emisiji Popodne na Uni.

Pogledajte fotografije Suzane i njenog supruga:

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Suzana Mančić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA