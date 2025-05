Tajna hit pjesme Saše Matića: "Hoću da ostarim s tobom" pisana za poznatu voditeljku

Pjevač Saša Matić je otpjevao hit baladu koju je njegov kolega Haris Džinović napisao za voditeljku

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjesma “Hoću da ostarim s’ tobom”, koju je otpjevao Saša Matić i od nje napravio veliki hit, nije bila namijenjena njemu, već voditeljki Suzani Mančić.

Suzana, koja se proslavila kao LOTO djevojka, odnosno voditeljka, ima sjajan glas i bavila se pjevanjem, ali joj to nije bilo primarno zanimanje. Pjevač vidio potencijal bio je Haris Džinović, o čemu je Suzana jednom prilikom govorila.

"Prije mnogo godina smo Haris i ja pokušavali da napravimo neku saradnju. On je napravio neke pjesme za mene i dođem ja u Sarajevo i on mi to svira, meni se mnogo dopadne pjesma. I sad ja to pjevam, a on me gleda i kaže: ‘Slušaj mala, ‘ajde to malo, daj malo duše’. U tom uzrastu nisam imala duše za pjevanje, tako da je pjesmu otpjevao on. Inače je pjesma bila namijenjena meni i svaki put kad je čujem, vrati me u neko vrijeme. Stvarno je pjesmetina“, rekla je Suzana Mančić.

Suzana je tada otkrila i šta ju je koštalo karijere.

"Dok sam u svojoj karijeri razmišljala kako izgledam, nisam mogla da otpjevam kako treba. Kada sam prestala da razmišljam o tome, kad sam pustila dušu i srce, onda je krenula pjesma. Ali kasno“, ispričala je voditeljka u jednoj emisiji, prenosi portal Vesti.online.

