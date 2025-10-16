"Prvo dijete, pa svadba": Rada Manojlović konačno progovorila o svojoj udaji

Rada Manojlović govorila je otvoreno o braku i djeci.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pjevačica Rada Manojlović otkrila je da se nije srela sa Milicom Todorović, pa napomenula da prvo želi da se uda, pa da dobije dijete.

Pogledajte fotografije Rade Manojlović:

"Mene uopšte ne zanimaju predrasude i šta svi misle o pjevačicama. Ma nek je 99 posto njih ono što svi kažu, ja znam ko sam i šta sam i ne dotiče me to. Ne zanima me da li je neko bolji ili gori od mene, da li neko predstavljen u nekom svjetlu, a ja u nekom lošijem, od toga nema ništa, život je kratak. Ovo vrijeme je luksuz koje nam je dato na zemlji" - rekla je Rada, pa progovorila o svojoj udaju:

"Nisam se vidjela sa Milicom, čekamo mene. Može prvo dijete, pa svadba" - rekla je Rada, pa prokomentarisala svoj stajling:

"I ćorava koka ubode" - dodala je šaljivo Rada.

Radila 18 sati dnevno

Podsjetimo, Rada je nedavno govorila o svojim muzičkim počecima, pa otkrila da je nekada radila i po 18 sati dnevno.

"Radila sam godinama po 12, pa i čak i po 18 sati! To su uglavnom bila svadbena veselja, pod šatorom. Malo sam zarađivala, ali ja sam bila zadovoljna. Dešavalo se da nakon cjelodnevnog pjevanja, kada podijelim novac sa muzičarima, meni ostane 80 evra! I sa tim treba živjeti! Na tim veseljima sam naučila mnoge pjesme, koje i danas rado pjevam. Zato sada od muzičara tražim da znaju isto koliko i ja pjesama, a to je preko 3.000! Ja nemam unaprijed pripremljen repertoar, već kada izađem pred publiku, odlučim šta ću da pjevam. Ako neka pjesma loše prolazi, odmah idem na sljedeću."

(Mondo)