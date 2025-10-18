“Jedino mama je mogla da ga sruši”: Metju Mekonahi o neobičnoj smrti oca

Otac glumca Mejtua Mekonahija, Džejms, uvijek je govorio na koji će način napustiti ovaj svijet, a njegova se pretpostavka na kraju se i obistinila

Izvor: Michael Potts F1/Shutterstock

Otac glumca Mejtua Mekonahija (55), Džejms, uvijek je govorio na koji će način napustiti ovaj svijet, a njegova se pretpostavka na kraju i obistinila. Džejms Mekonahi, poznat kao Big Džim, preminuo je 1992. godine u Teksasu, a njegov sin je detalje o tome podijelio u svojim memoarima, piše LADbible.

Mekonahi je o očevoj smrti u 62. godini prvi put govorio u svojoj knjizi "Greenlights" iz 2020. godine, koja je nastala na osnovu njegovih zapisa iz tinejdžerskih dana. U knjizi je opisao i buran odnos svojih roditelja – majke Meri Kejtlin Kej i oca Džejmsa. Par se vjenčavao tri puta i razvodio dva puta. Uprkos napetim trenucima, naglasio je da su uspješno prevazišli teške situacije.

Metju se često sa majkom pojavljivao na crvenom tepihu:

Smrt kakvu je predvidio

Džejmsova smrt dogodila se neposredno nakon što je Metju dobio svoju prvu veliku ulogu u filmu. Glumac je ispričao da je bio tek peti dan na snimanju, kada ga je majka pozvala s viješću da mu je otac preminuo od srčanog udara. Džejms je uvijek govorio svojim sinovima da će se sa Stvoriteljem sresti dok vodi ljubav sa suprugom Kej.

"Primio sam poziv od majke: Tvoj tata je umro", napisao je Mekonahi. "Noge su mi se odsjekle. Nisam mogao da vjerujem. Bio je to moj tata. Niko i ništa ga nije moglo ubiti. Osim mame. Uvijek je govorio meni i mojoj braći: Momci, kada ja odem, biće to dok vodim ljubav sa vašom majkom. I to se i dogodilo. Doživio je srčani udar tokom odnosa."

Sama Kej je 2020. godine u emisiji Red Table Talk potvrdila priču. "Moj suprug je umro vodeći ljubav sa mnom, i sjećam se da sam kad se srušio rekla: Šta je bilo, veliki dečko? Jesam li te iscrpila? A on nije dao nikakav odgovor. Nisam imala pojma da je to bilo previše. Njegovo srce je jednostavno stalo", ispričala je tada, piše index.hr.

(Mondo.rs)