Dajan Kiton ostavila 5 miliona dolara svom psu? Dio bogatstva ostavila ljubimcu

Dajan Kiton ostavila 5 miliona dolara svom psu? Dio bogatstva ostavila ljubimcu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
1

Nakon smrti legendarne glumice Dajane Kiton, internet je preplavila neobična glasina: navodno je oskarovka u testamentu ostavila 5 miliona dolara svom psu Redžiju, zlatnom retriveru

Dajan Kiton navodno psu ostavila 5 miliona dolara Izvor: Instagram printscreen /diane_keaton

Nakon smrti legendarne glumice Dajan Kiton, internet je preplavila neobična glasina: navodno je oskarovka u testamentu ostavila 5 miliona dolara svom psu Redžiju, zlatnom retriveru koji je bio njen nerazdvojni saputnik posljednjih godina.

Vijest se proširila munjevitom brzinom i pokrenula lavinu reakcija – od dirnutih obožavalaca do onih koji su sumnjičavo odmahnuli rukom.

Redži je s njom od 2020. godine

Kiton je preminula 11. oktobra 2025. godine u 79. godini života, a porodica je tada zamolila da se u njeno sjećanje uplaćuju donacije skloništima za životinje i lokalnim bankama hrane. Međutim, samo nekoliko dana kasnije, društvenim mrežama i medijima počele su da kruže tvrdnje da je glumica dio svog bogatstva ostavila u posebnom fondu za brigu o Redžiju.

Keiton je Redžija predstavila još 2020. godine, uz šaljivu poruku: "Ovo je moj novi pas, Redži! Da li je pola konj, pola pas? Možda je lud! Volim ga!" Od tada je Redži često bio u društvu glumice na njenim objavama, a Kiton je svoje pratioce nerijetko zasmijavala anegdotama o "štetama" koje bi njen ljubimac pravio.

Kako je nastala glasina o nasljedstvu

Priča o "psu nasljedniku" pojavila se u objavi novinara Roba Šutera, koji je citirao izvore bliske glumici. Prema njima, Kiton je "željela da osigura da Redži živi s istim dostojanstvom i ljubavlju kao i ona sama", te je u tu svrhu navodno odvojila nekoliko miliona dolara u fondu za brigu o psu. Ostatak bi, prema tvrdnjama, išao skloništima i udruženjima za zaštitu životinja - čemu je Kiton bila izuzetno posvećena tokom života.

Porodica i advokati za sada nisu potvrdili postojanje takvog fonda. Iznos od 5 miliona dolara ostaje nepotvrđena glasina, ali se savršeno uklapa u imidž glumice poznate po ekscentričnosti, toplini i neograničenoj ljubavi prema psima, piše Index.hr.

Mogu li psi zaista naslijediti bogatstvo?

Psi, naravno, ne mogu direktno naslijediti novac, ali postoji pravni mehanizam poznat kao "pet trust" - fond kojim vlasnik obezbjeđuje sredstva za brigu o svom ljubimcu. Takvi fondovi danas su zakonski priznati u svim američkim saveznim državama.

U praksi to znači da novac ne ide psu, već osobi zaduženoj za njegovu njegu - uz jasno određene troškove za hranu, veterinarsku zaštitu i smještaj. Kada životinja ugine, preostali novac obično se donira u dobrotvorne svrhe.

Dajan Kiton nikada nije željela da se uda - sama je usvojila dvoje djece, koji će sada naslijediti njeno bogatstvo od 100 miliona dolara.

Prisjetimo se glumice:

(Mondo.rs)

zole

Nije čudno, kad nisi imao nikog drugog osim kera

