Sloboda se dotakla brojnih tema, a između ostalog i trenutka kada je Manda preminuo na sceni.

Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

Glumica Sloboda Mićalović rijetko govori za medije, a sada je poslije dužeg perioda otvoreno progovorila o brojnim temama, karijeri, ali i pokojnom kolegi Mandi

Sloboda se na samom početku dotakla supruga Vojina Ćetkovića, te je istakla da je on dosta zaslužan za njenu glumačku karijeru.

"Što se Vojina tiče, on je prije svega zadužen za moje prve korake ispred kamere i sve što sam ja sada, velika je njegova zasluga. On je meni bio i podrška i puno je radio sa mnom na mom samopouzdanju i na mom glumačkom sazrijevanju", priča Sloboda i prisjeća se snimanja filma "Zona Zamfirova" gdje je počela njihova romansa.

"U mom sjećanju kao juče da je bilo. Valjda zato što mi je to bio prvi film, radila sa Gagom Nikolićem, Milenom Dravić, Ružicom Sokić... To je san snova što mi se desio. To mi je najljepše moguće iskustvo. Uvijek mi iznova probudi iste emocije. Taj film je stvorio tolika prijateljstva, kumstva i moj brak sa Vojinom i kumstvo sa Nikolom Đuričkom. Vezana sam na hiljadu nivoa za taj film".

Vidi opis "Manda mi je umro na rukama": Sloboda Mićalović prvi put progovorila o kobnom trenutku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 18 / 18 AD

Dotakla se i Zdrava Šotre, koji je preminuo 8. oktobra.

"Imali smo sumanutu sreću da smo imali Zdravka Šotru. Šotra je veliki reditelj, niko nije toliko stvari snimio koliko je on. Sve je bilo beskrajno gledano i biće najgledanije".

Sloboda je zahvaljujući Emiru Kusturici imala priliku da upozna i provede vrijeme sa Monikom Beluči, na pitanje kakvo iskustvo nosi iz tog poznanstva, odgovorila je:

"Nosim iskustvo da se potvrdilo to da glumci koji su svjetski poznati glumci jednostavni. Otvorenost prema drugima. Nisam se osjetila ni minut jedan da sam ja jedna regionalna glumica, srpska i da je to to ".

"Manda mi je umro na rukama"

Jednom prilikom u javnosti je isplivao snimak iz njenog djetinjstva sa snimanje jedne dječije emisije, gdje je gostovao Milorad Mandić Manda, koji je kasnije postao njen kolega i prijatelj.

"Tu je tada bilo 2.000 ljudi i djece i tu smo bili, ta čuvena emisija "S one strane duge" i onda je od sve djece on mene izvukao, nije me tata gurao, ali on je baš mene izvukao. Manda je za mene i ostao heroj djetinjstva. Jako je lijep snimak i beskrajno drag", priča Sloboda i prisjeća se predstave na kojoj je Manda izdahnuo:

"Sudbina je napravila taj neki krug, čudan... Da sam ja bila na toj posljednjoj predstavi kada je on umro na sceni... On je umro na rukama meni i svojoj ženi. Mi smo bile gledale skočile vidjele... Čudno se taj krug zatvorio", ispričala je glumica za "Berane online".

(Mondo.rs)