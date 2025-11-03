logo
Isplivale teške tvrdnje: Mili Bobi Braun pred premijeru "Stranger Things" optužila kolegu za uznemiravanje

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Mili Bobi Braun, uoči premijere posljednje sezone jedne od najpopularnijih serija "Stranger Things", optužila je kolegu Dejvida Harbura za uznemiravanje.

Mili Bobi Braun optužila kolegu za uznemiravanje Izvor: Kristin Callahan / Everett / Profimedia

Uoči premijere posljednje sezone popularne serije "Stranger Things", pojavila se nova vijest u kojoj se navodi da je glavna zvijezda Mili Babi Braun podnijela  tužbu protiv kolege Dejvida Harbura. Pritužba za uznemiravanje i zlostavljanje navodno je podnijeta prije početka snimanja pete sezone, koja na Netfliks stiže kasnije ovog mjeseca.

Optužbe na više strana

Prema pisanju Dejli Mejla, Braun je prije početka produkcije, koja je trajala tokom cijele 2024. godine, podnijela opsežnu pritužbu protiv Harbura.

"Mili Babi Braun podnijela je pritužbu za uznemiravanje i zlostavljanje prije nego što su počeli da snimaju posljednju sezonu. Bilo je strana i strana optužbi. Istraga je trajala mjesecima", otkrio je izvor za medij. U izvještaju se takođe navodi da pritužbe nisu bile se*sualne prirode.

Iako je sprovedena istraga, za sada nije poznato kakvi su bili njeni rezultati. Vijest o tužbi koja je vjerovatno podnijeta još krajem 2023. godine, pojavljuje se u nezgodnom trenutku za Harbura. Naime, objava dolazi samo nekoliko dana nakon što je njegova bivša supruga, pjevačica Lili Alen, objavila novi album sa pjesmama koje navodno sadrže brojne optužbe na njegov račun, najprije o nevjerstvima, potom i o emotivnom zlostavljanju.

U seriji su otac i kćerka

U seriji "Stranger Things", Harbur tumači lik Džima Hopera, koji je usvojio i postao očinska figura liku Ileven, koju igra Braun. S obzirom na to da su se njihovi likovi ponovo ujedinili na kraju četvrte sezone, očekuje se da će imati zajedničke scene i u predstojećim epizodama.

Premijera poslednje sezone najavljena je za 26. novembar, a nedavno je objavljen i trejler. Predstavnici Netfliksa još uvijek nisu komentarisali ove navode.

(Mondo.rs)

