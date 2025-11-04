"Tretira me bolje neko ikad iko": Madona (67) se udaje za fudbalera koji još nema ni 30

Svjetski mediji pišu da se Madona vjerila sa fudbalerom Akimom Mrosonom sa kojim je već neko vrijeme u vezi. Starosna razlika između ovog para je 38 godina.

Muzička ikona Madona se navodno udaje, a vijest o njenim ličnim odlukama već je dospjela na naslovne strane stranih medija. Umjetnica je, za svog životnog saputnika, izabrala svog mladog dečka, Akima Morisa.

Insajder blizak paru potvrdio je da je veza između 67-godišnje pjevačice i 29-godišnjeg fudbalera dostigla novi nivo. Par se tajno vjerio i sada se kreće ka braku. Tačan datum vjeridbe nije otkriven, ali Madona je spremna da svijetu objavi svoju sreću. Ona je otvoreno priznala svojim voljenima da je Moris čini samopouzdanom i srećnom, i da se prema njoj ophodi "bolje od bilo koga drugog".

Opcije za vjenčanje koje zvijezda razmatra uključuju Italiju, Portugal i svoje imanje u Ist Hemptonu. Pjevačica ne planira veliku proslavu, već želi da okupi samo najbližu porodicu i prijatelje kako bi podijelili svoju sreću.

Još jedan ključni aspekt ove zajednice je to što Madona namjerava da potpiše predbračni ugovor sa svojim mladim ljubavnikom. A bivši fudbaler nema primjedbi.

"Naravno, ona će potpisati predbračni ugovor. Akim nema primjedbi na ovo - već je pristao na sve klauzule o povjerljivosti otkako su počeli da se zabavljaju, tako da nema sukoba po ovom pitanju", rekla je Madonina pratnja.

Krili vjeridbu

Glasine o romansi između Madone i Akima Morisa prvi put su se pojavile u avgustu 2022. godine. Tada se par prvi put pojavio na naslovnoj strani časopisa "Paper". Ali u to vrijeme, njihova veza je bila prilično ležerna. Neko vrijeme je zamrla, ali se ponovo pojavila u julu 2024. godine. Tada je pjevačica objavila fotografiju sa Akimom na društvenim mrežama, signalizirajući da njihova romansa nastavlja.

A u maju je Madona prisustvovala zabavi u čast 29. rođendana svog voljenog, i od tada nisu krili svoju vezu.

Nakon što su isplivali detalji romanse, izvori Radar Online-a tvrde da se Madona tiho vjerila sa Akimom Morisom, talentovanim fudbalerom koji igra za NY Renegades FC. Par se prvi put upoznao tokom snimanja za Paper Magazine 2022. godine. Navodno su započeli vezu ubrzo nakon što se 67-godišnja pjevačica prošle godine razišla sa bokserom Džošuom Poperom. Svoju vezu su javno potvrdili tokom lijeta 2024. godine. Fanovi su počeli da nagađaju o vjeridbi ranije ove godine, kada su primijetili Madonnu sa dijamantskim prstenom tokom njenog novogodišnjeg putovanja u Tokio.

Jedan izvor je otkrio: "Madona stalno govori da ne želi da izgubi ni minut više. Uradila je sve što se moglo uraditi, ali sada žudi za nečim istinskim. Akim joj pruža osjećaj mira i povezanosti - nasmijava je, inspiriše je na pravi način i prema njoj se ponaša bolje nego iko ranije".

Obožavaoci su podijeljeni u dva tabora: neki podržavaju pjevačicu i vjeruju da je konačno pronašla sreću, jer ljubav ne poznaje starosne granice. Drugi, međutim, sumnjaju da ova veza ima budućnost, ali Madona nije osoba koja obraća pažnju na kritike ili tuđa mišljenja i uvijek u životu radi po svom.

