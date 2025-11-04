logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Tretira me bolje neko ikad iko": Madona (67) se udaje za fudbalera koji još nema ni 30

"Tretira me bolje neko ikad iko": Madona (67) se udaje za fudbalera koji još nema ni 30

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Svjetski mediji pišu da se Madona vjerila sa fudbalerom Akimom Mrosonom sa kojim je već neko vrijeme u vezi. Starosna razlika između ovog para je 38 godina.

Madona se vjerila sa fudbalerom Akimom Mrosonom Izvor: Instagram printscreen / madonna

Muzička ikona Madona se navodno udaje, a vijest o njenim ličnim odlukama već je dospjela na naslovne strane stranih medija. Umjetnica je, za svog životnog saputnika, izabrala svog mladog dečka, Akima Morisa.

Insajder blizak paru potvrdio je da je veza između 67-godišnje pjevačice i 29-godišnjeg fudbalera dostigla novi nivo. Par se tajno vjerio i sada se kreće ka braku. Tačan datum vjeridbe nije otkriven, ali Madona je spremna da svijetu objavi svoju sreću. Ona je otvoreno priznala svojim voljenima da je Moris čini samopouzdanom i srećnom, i da se prema njoj ophodi "bolje od bilo koga drugog".

Pogledajte njihove slike:

Opcije za vjenčanje koje zvijezda razmatra uključuju Italiju, Portugal i svoje imanje u Ist Hemptonu. Pjevačica ne planira veliku proslavu, već želi da okupi samo najbližu porodicu i prijatelje kako bi podijelili svoju sreću.

Još jedan ključni aspekt ove zajednice je to što Madona namjerava da potpiše predbračni ugovor sa svojim mladim ljubavnikom. A bivši fudbaler nema primjedbi.

"Naravno, ona će potpisati predbračni ugovor. Akim nema primjedbi na ovo - već je pristao na sve klauzule o povjerljivosti otkako su počeli da se zabavljaju, tako da nema sukoba po ovom pitanju", rekla je Madonina pratnja.

Krili vjeridbu

Glasine o romansi između Madone i Akima Morisa prvi put su se pojavile u avgustu 2022. godine. Tada se par prvi put pojavio na naslovnoj strani časopisa "Paper". Ali u to vrijeme, njihova veza je bila prilično ležerna. Neko vrijeme je zamrla, ali se ponovo pojavila u julu 2024. godine. Tada je pjevačica objavila fotografiju sa Akimom na društvenim mrežama, signalizirajući da njihova romansa nastavlja.

A u maju je Madona prisustvovala zabavi u čast 29. rođendana svog voljenog, i od tada nisu krili svoju vezu.

Nakon što su isplivali detalji romanse, izvori Radar Online-a tvrde da se Madona tiho vjerila sa Akimom Morisom, talentovanim fudbalerom koji igra za NY Renegades FC. Par se prvi put upoznao tokom snimanja za Paper Magazine 2022. godine. Navodno su započeli vezu ubrzo nakon što se 67-godišnja pjevačica prošle godine razišla sa bokserom Džošuom Poperom. Svoju vezu su javno potvrdili tokom lijeta 2024. godine. Fanovi su počeli da nagađaju o vjeridbi ranije ove godine, kada su primijetili Madonnu sa dijamantskim prstenom tokom njenog novogodišnjeg putovanja u Tokio.

Izvor: Instagram printsceen / madonna

Jedan izvor je otkrio: "Madona stalno govori da ne želi da izgubi ni minut više. Uradila je sve što se moglo uraditi, ali sada žudi za nečim istinskim. Akim joj pruža osjećaj mira i povezanosti - nasmijava je, inspiriše je na pravi način i prema njoj se ponaša bolje nego iko ranije".

Možda će vas zanimati

Obožavaoci su podijeljeni u dva tabora: neki podržavaju pjevačicu i vjeruju da je konačno pronašla sreću, jer ljubav ne poznaje starosne granice. Drugi, međutim, sumnjaju da ova veza ima budućnost, ali Madona nije osoba koja obraća pažnju na kritike ili tuđa mišljenja i uvijek u životu radi po svom.

Bonus video:

Pogledajte

00:38
Madona pije iz činije za pse
Izvor: Instagram/madonna
Izvor: Instagram/madonna

Možda će vas zanimati

Tagovi

madona vjeridba

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA