Evo da li holivudski zavodnik ide u zatvor: Vin Dizel prolazi kroz novi skandal, sud donio odluku

Vin Dizel optužen je od strane svoje bivše asistentkinje za se**ualni napad, a ona je do detalja opisala šta joj je navodno uradio slavni glumac.

Sud u Los Anđelesu odbacio je tužbu za se*sualni napad koju je protiv glumca Vina Dizela podnijela njegova bivša asistentkinja Asta Džonason. Sudija je presudio da se kalifornijski zakon ne može primijeniti na navodni incident koji se dogodio 2010. godine u Džordžiji.

Jonason je tužbu podigla 2023. godine, tvrdeći da ju je Dizel napastvovao u hotelskom apartmanu u Atlanti tokom snimanja filma "Brzi i žestoki 5". U tužbi je navela da ju je glumac pritisnuo uza zid i masturbirao pred njom.

Jonason je tužbu podigla 2023. godine, tvrdeći da ju je Dizel napastvovao u hotelskom apartmanu u Atlanti tokom snimanja filma "Brzi i žestoki 5". U tužbi je navela da ju je glumac pritisnuo uza zid i masturbirao pred njom.

Prema njenim tvrdnjama, Dizel ju je pozvao u svoj apartman, prisilio da legne na krevet, a nakon što je pobjegla, gurnuo ju je uza zid, pokušao da joj skine donje rublje i natjerao je da dodirne njegov polni organ. Džonason je takođe izjavila da joj je samo nekoliko sati nakon incidenta Dizelova sestra telefonski uručila otkaz, i to nakon samo devet dana rada.

Odluka zasnovana na nadležnosti

Sudija Daniel M. Krouli prethodno je odbacio četiri od deset tačaka tužbe zbog zastarelosti, a u sredu je odbacio i preostalih šest zbog nedostatka nadležnosti.

"Neosporno je da se navodni se*sualni napad dogodio u Atlanti, Džordžija“, napisao je sudija u obrazloženju, dodajući da tužbeni zahtjev "propada po sili zakona jer se pretpostavlja da kalifornijski statuti nemaju eksteritorijalni učinak, osim ako zakonodavno telo izričito ne navede drugačije prilikom usvajanja statuta."

Cijeli slučaj inače je zastario, ali se Džonason pozvala na Zakon o odgovornosti za se*sualno zlostavljanje i zataškavanje, koji je 2022. u Kaliforniji omogućio oživljavanje određenih slučajeva se*sualnog napada koji datiraju od 2009. godine. Sudija je, međutim, presudio da se zakon ne može primijenjivati izvan granica Kalifornije.

Reakcije na presudu

Advokati Aste Jonason najavili su žalbu na odluku.

"Sud nije odlučio ništa o istinitosti navoda gospođe Džonason", poručili su u izjavi.

"Odluka je zasnovana na pravnoj tehnikaliji, s kojom se s poštovanjem ne slažemo. Gospođa Džonason namjerava da uloži žalbu."

S druge strane, Dizelov advokat Brajan Fridman pozdravio je odluku suda, negirajući optužbe od samog početka:

"Zahvalni smo što je sud okončao ovu neutemeljenu tužbu. Drago nam je što je ova stvar u potpunosti rješena."