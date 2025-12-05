Najveće iznenađenje: Lorin Hil sa porodicom nastupila na žrijebu za Mundijal 2026

Lorin Hil, nekada popularna pjevačica grupe "The Fugees" pojavila se na žrijebu za Mundijal 2026.

Izvor: YT/Ms. Lauryn Hil/FIFA

Nakon spektakularnog nastupa Andree Bočelija, a potom i Robija Vilijamsa i Nikol Šerzinger, u dijelu muzičkog programa na žrijebu za Mundijal 2026. uslijedilo je pravo iznanađenje.

Pomalo zaboravljena muzička diva moćnog glasa,Lorin Hil, pojavila se na sceni i zanimljivim stajlingom svojom pojavom ostavila sve bez daha. Odmah su uslijedile ovacije, međutim, primijetno je da se pjevačica tokom godina dosta promijenila. Njoj se na sceni pridružili i sinovi.

Danas 50- godišnja Lorin Hil, proslavila se kao lid vokal benda "The Fugees", a kasnije je 1998. objavila svoj debi solo album "The Miseducation of Lauryn Hill", koji je postao globalni fenomen. Album kombinuje hip-hop, soul, reggae, R&B i gospel, i smatra se jednim od najuticajnijih albuma devedesetih.

Prvi singl sa albuma, "Doo Wop" ("That Thing2), debitovao je na #1 na američkoj rang-listi (Billboard Hot 100), čime je Lorin postala prva solo reperka čija je pjesma počela na toj poziciji. Njen album osvojio je brojne nagrade, pa je Hil postala jedna od rijetkih žena koja je pomjerila granice u hip-hopu i neo-soulu, i ostavila ogroman trag na muziku i kulturu.

Lorin je bila u dugogodišnjoj vezi sa Rohanom Marlijem, sinom legendarnog Boba Marlija, i imaju zajedno petoro djece. Pjevačica dobila unuka u 42. godini kada je njen najstariji sin Zajon Marli sa 19 dobio sina Zefanaju.

Ipak, nakon ogromnog uspjeha i medijskog pritiska, Hil se povukla iz žiže javnosti. Njena muzička aktivnost postala je nepredvidiva, turneje su rijetke, a izlazak novih pjesama nikada nije sustizao tempo njene slave iz kasnih 90-ih.

Takođe je prošla kroz pravne probleme - 2012. godine je optužena zbog neprijavljivanje poreza, priznala je krivicu i odslužila kraću kaznu.

