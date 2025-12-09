Snimak poznatog pjevača dok pokušava da se parkira bočno hit na mrežama: Poslije 7 minuta konačno uspio (Video)

Snimak pjevača Džoa Džonasa kako se sedam minuta muči sa bočnim parkiranjem u Njujorku postao je viralan hit na TikToku

Snimak pjevača Džoa Džonasa kako se sedam minuta muči sa bočnim parkiranjem u Njujorku postao je viralan hit na TikToku, i izazvao lavinu šaljivih komentara. Video je objavila Njujorčanka Neha Nas, a prikazuje situaciju poznatu mnogim vozačima – borbu sa uskim parking-mjestima dok se okuplja publika.

U snimku koji je objavila 7. decembra stajao je natpis: "Volim Njujork jer sam posljednjih 7 minuta gledala Džoa Džonasa kako bočno parkira." Video je brzo prikupio više od 4,3 miliona pregleda, a na njega je reagovao i sam pjevač.

Džonas se uključio u raspravu u komentarima i duhovito odgovorio autorki videa: "A ja sam te vidio kako gledaš i nijednom nisi pomogla", napisao je. Trenuci u kojima su slavne osobe "uhvaćene" u svakodnevnim, često frustrirajućim situacijama, redovno privlače veliku pažnju na internetu.

Paralelofobija ili strah od bočnog parkiranja

Džonasova muka sa parkiranjem podsjetila je mnoge na sopstvene probleme. Prema osiguravajućoj kući The Zebra, oko 49 odsto Amerikanaca pati od "paralelofobije", odnosno straha od bočnog parkiranja. Ta anksioznost je razumljiva, jer manevar zahtijeva preciznost, prostornu svijest i samopouzdanje – a sve to pod budnim okom nestrpljivih posmatrača, piše index.hr. Pritisak često dovodi do ishitrenih pokušaja, pogrešnih procjena i oštećenja vozila.

Ipak, ne muče se svi s ovim manevrom. Ginisov svjetski rekord za najuže bočno parkiranje postavio je Alaster Mofat iz Ujedinjenog Kraljevstva još 2015. godine, uspjevši da parkira Fiat 500C s razmakom od samo 7,5 centimetara.

"Najgori dio su svjedoci"

Sam Džonas je 2021. godine na Tviteru objavio fotografiju uz opis: "Vozačku dozvolu sam dobio prošle nedjelje." Korisnici TikToka u komentarima su podijelili svoje reakcije na najnoviji video.

"Pravi je frajer što nije odustao, većina nas bi jednostavno otišla", napisao je jedan komentator. Drugi je dodao: "Najgori deo bočnog parkiranja uvijek su svjedoci."

"Iskreno, plakala bih da me neko snima kako se mučim sa bočnim parkiranjem", poručila je jedna korisnica, dok je neko drugi zaključio: "Propustili ste savršenu priliku da mu vi bočno parkirate auto".

