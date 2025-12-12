Preminula glumica koja je dala glas Mardž u "Simpsonovima": Oglasila se porodica, fanovi ne kriju tugu

Voljena kanadska glumica Beatris Pikard, koja je dala glas ikoničnom liku Mardž Simpson u kvebečkom francuskom sinhronizovanom izdanju "Simpsonovi: Film", preminula je u 96. godini.

Izvor: YouTube/The Simpsons Videos

Kanadska glumica bila je poznata po tome što je davala glas Mardž Simpson u kvebečkoj francuskoj sinhronizaciji legendarne serije "Simpsonovi". Njena impresivna karijera trajala je više od šest decenija, a 2012. godine odlikovana je titulom Oficira Nacionalnog reda Kvebeka.

Porodica Pikard saopštila je da je preminula mirno, u snu, 9. decembra. U objavi na Fejsbuku napisali su:

"S velikom tugom objavljujemo smrt naše majke, Beatris, do koje je došlo ovog jutra, 9. decembra, u 96. godini života. Tokom čitavog života, Beatris je uspijevala da spoji porodični život sa svojom strašću prema izvođačkim umjetnostima i uzrocima koji su joj bili bliski. Stoga nam je bilo prirodno da ovu vijest podijelimo sa njenim prijateljima, kolegama iz umjetničkog svijeta i, prije svega, sa njenom publikom, na koju je mislila do samog kraja".

Obožavaoci su joj na društvenim mrežama odali počast. Jedan je napisao: "Upravo smo izgubili (zaista) veliku damu naše frankofone kulture. Jedno od posljednjih svetih čudovišta pozorišta".

Drugi je komentarisao: "Često imamo utisak da su neki ljudi vječni, toliko su dio naših svakodnevnih života, i pitamo se kako bi se snašli da su na našem mjestu. Upoznali smo humanost kroz likove koje je birala da tumači".

Nastavio je: "Hvala njenoj djeci što su dijelila svoju majku sa onima koji je nisu imali. Sada kada se zavjesa spustila, neće biti zaboravljena".

Pikard je oživljavala lik Mardž za frankofone u Kanadi tokom 33 sezone, sve do januara 2023. godine, kada je napustila ulogu. Glas je pozajmila i za film "Simpsonovi" iz 2007.

Pojavila se u brojnim kanadskim filmovima, među kojima su "Taureau", "Once Upon a Time in the East", "My Aunt Aline" i "Deaf to the City". Takođe je pozajmila glas Mami Koko u frankofonskoj kanadskoj verziji Dizni–Piksarovog filma "Koko".