"Volimo svu djecu, pa i onu lošu": Zloslutne riječi Roba Rajnera, par mjeseci kasnije sin okrivljen da je ubio roditelje

Sin Roba Rajnera uhapšen zbog ubistva. Otac i majka zaklani, njega strpali iza rešetaka i odredili milionsku kauciju.

Izvor: Ralph Dominguez/MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Slavni reditelj Rob Rajner i njegova supruga Mišel pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Anđelesu. Oboje su izbodeni na smrt, a policija njihovog sina Nika dovodi u vezu sa zločinom.

Tragedija je uslijedila samo nekoliko meseci nakon što je Rajneru jednom intervjuu dao komentar koji danas zvuči zloslutno, piše Page Six.

Izjava o "lošoj djeci"

Gostujući u septembru kod Pirsa Morgana, u jednom od svojih posljednjih intervjua, Rajner je na pitanje - koji od njegovih filmova najbolje predstavlja zaostavštinu koju želi da ostavi iza sebe dao neočekivan odgovor.

"Pa, slušajte, ljudi imaju svoje favorite. To je kliše, 'Volimo svu svoju djecu, čak i onu lošu', rekao je prije nego što je kao svoj najdraži film izdvojio "Stand By Me".

Objasnio je zašto mu je ta drama o odrastanju iz 1986. godine toliko značila. "Ne znam da li je najbolji - to je na drugima da odluče - ali to je onaj koji mi je najviše značio jer je zaista produžetak moje ličnosti i mog senzibiliteta. Ima mješavinu humora, melanholije i emocija, i to je nešto što mi je najbliže od svih filmova koje sam snimio", podelio je tada.

Izvor: Ralph Dominguez/MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Stravično otkriće u porodičnom domu

Rob i njegova supruga Mišel Singer Rajner, s kojom je bio u braku od 1989. godine, pronađeni su u nedjelju popodne izbodeni na smrt u svom domu u losanđeleskoj četvrti Brentvud. TMZ je izvestio da su im grkljani prerezani nakon svađe sa jednim članom porodice.

Stravičan prizor otkrila je njihova ćerka Romi, koja je policiji navodno rekla da bi rođak "trebalo da bude osumnjičeni" jer je "opasan".

Sin u fokusu istrage

Ubrzo nakon toga, The Post je izvijestio da se njihov sin Nik, koji se više od polovine života bori sa zavisnošću od droga, sada smatra osobom od interesa u istrazi.

Cijela porodica, uključujući suprugu Mišel (68), sina Džejka (34), sina Nika (32) i ćerku Romi (28), zajedno se pojavila u septembru na premijeri filma "Spinal Tap II: The End Continues". Rajner je iz prvog braka sa Peni Maršal imao i pastorku Trejsi (61).

"Slomljeni smo od tuge"

Porodica je u zvaničnom saopštenju potvrdila tragičnu vijest sa "dubokom tugom", opisujući "iznenadni gubitak" kao "nevjerovatno težak".

Gradonačelnica Los Anđelesa Karen Bas nazvala je situaciju "razornom" i "tragičnom". Pohvalila je pokojnu holivudsku ikonu za poboljšanje "bezbroj života kroz njegov kreativni rad i zalaganje u borbi za socijalnu i ekonomsku pravdu".