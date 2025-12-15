Predsjednik SAD o ubistvu holivudskog para: "Problematični Rob je imao Trampov sindrom, izazivao je bijes kod ljudi"

Predsjednik SAD Donald Tramp oglasio se na društvenoj mreži "Istina" povodom ubistva holivudskog reditelja i glumca Roba Rajnera i njegove supruge Mišel Singer.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia/Shutterstock

Povodom jezivog zločina u kojem bruji cijeli svijet, o ubistvu slavnog reditelja i njegove supruge u porodičnom domu, za šta je glavni okrivljeni njihov sin, oglasio se i predsjednik Donald Tramp.

"Veoma tužna stvar se dogodila sinoć u Holivudu. Rob Rajner, problematični i izgubljeni, ali nekada veoma talentovani filmski reditelj i zvijezda komike, preminuo je zajedno sa svojom suprugom Mišel", napisao je Tramp.

U nastavku objave, Tramp je tvrdio da je Rajnerova smrt, njegovim riječima, navodno povezana sa "bijesom koji je izazvao kod drugih", zbog, kako je naveo, "neizlječive bolesti koja uništava um, poznate kao Trampov sindrom poremećaja, često nazivan TDS".

Izvor: Printescreen / Truth social

Tramp je opisao Rajnera kao nekoga ko je "izluđivao ljude" zbog onoga što je rekao da je opsesivna mržnja prema njemu, tvrdeći da je rediteljeva paranoja dostigla vrhunac u vrijeme kada je Trampova administracija, kako je rekao, premašila sva očekivanja i ciljeve.

"Kako je zlatno doba Amerike pred nama, možda kao nikada do sada", dodao je Tramp, "njegova opsesija je dostigla nove nivoe".

Na kraju poruke, Tramp je zaključio kratkom porukom: "Neka Rob i Mišel počivaju u miru".

Rajner je bio i otvoreni zagovornik progresivnih političkih stavova i žestoki kritičar Donalda Trampa. U intervjuu za Variety 2017. godine nazvao je Trampa "mentalno nesposobnim" za funkciju predsjednika, što mu on očito nije zaboravio.