Presedan u istoriji NATO-a: Danska proglasila SAD potencijalnom prijetnjom zbog Trampa

Danska odbrambena obavještajna služba (DDIS) identifikovala je SAD kao potencijalnu prijetnju.
Danska obavještajna služba prvi put je identifikovala Sjedinjene Američke Države kao potencijalnu bezbjednosnu prijetnju, što je direktna posledica poteza administracije predsjednika Donalda Trampa i geopolitičkih tenzija oko Grenlanda. Trampova ranija ideja o mogućoj aneksiji tog ostrva stvorila bi presedan koji bi mogao da opravda rusko zauzimanje ukrajinskog Krima. Danska je takođe upozorila da Rusija širi dezinformacije o Grenlandu kako bi podstakla neprijateljstvo sa SAD-om.
"Američka politika u Evropi jača Kinu i Rusiju"
Danska odbrambena obavještajna služba (DDIS) u svom izveštaju navodi da neizvjesnost oko uloge SAD-a kao garanta bezbjednosti za Evropu povećava vjerovatnoću da će Rusija pojačati hibridne napade protiv NATO-a. Istovremeno, kineska upotreba ekonomskih i vojnih poluga nastavlja da ugrožava zapadni uticaj, navodi se u izvještaju.
"Region Baltičkog mora je područje gdje postoji najveći rizik da će Rusija upotrebiti vojnu silu protiv NATO-a", navela je obavještajna služba. DDIS ističe da SAD sve više daju prioritet sopstvenim interesima i da „trenutno koriste svoju ekonomsku i tehnološku moć kao sredstvo uticaja na saveznike“.
"Sjedinjene Države koriste ekonomsku moć, uključujući prijetnje visokim carinama, kako bi nametnule svoju volju, i više ne isključuju upotrebu vojne sile, čak ni protiv saveznika", stoji u izvještaju. Agencija je takođe naglasila rastuće interesovanje SAD-a za Grenland, koji je teritorija Kraljevine Danske.
Godišnja procena pretnji DDIS-a dolazi nakon ponovljenih Trampovih izjava oželji da preuzme kontrolu nad Grenlandom, što je zateglo diplomatske odnose između Kopenhagena i Vašingtona. Američki predsjednik pritom nije isključio ni zauzimanje arktičkog ostrva silom. Međutim, prema DDIS-u, uprkos novim okolnostima, Rusija i Kina ostaju glavni rizici, a ukupna prijetnja sa kojom se Danska suočava "postala je ozbiljnija".
