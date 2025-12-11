logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Presedan u istoriji NATO-a: Danska proglasila SAD potencijalnom prijetnjom zbog Trampa

Presedan u istoriji NATO-a: Danska proglasila SAD potencijalnom prijetnjom zbog Trampa

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Danska odbrambena obavještajna služba (DDIS) identifikovala je SAD kao potencijalnu prijetnju.

Danska proglasila SAD potencijalnom prijetnjom zbog Trampa Izvor: EPA-EFE/JUSTIN LANE / POOL

Danska obavještajna služba prvi put je identifikovala Sjedinjene Američke Države kao potencijalnu bezbjednosnu prijetnju, što je direktna posledica poteza administracije predsjednika Donalda Trampa i geopolitičkih tenzija oko Grenlanda. Trampova ranija ideja o mogućoj aneksiji tog ostrva stvorila bi presedan koji bi mogao da opravda rusko zauzimanje ukrajinskog Krima. Danska je takođe upozorila da Rusija širi dezinformacije o Grenlandu kako bi podstakla neprijateljstvo sa SAD-om.

"Američka politika u Evropi jača Kinu i Rusiju"

Danska odbrambena obavještajna služba (DDIS) u svom izveštaju navodi da neizvjesnost oko uloge SAD-a kao garanta bezbjednosti za Evropu povećava vjerovatnoću da će Rusija pojačati hibridne napade protiv NATO-a. Istovremeno, kineska upotreba ekonomskih i vojnih poluga nastavlja da ugrožava zapadni uticaj, navodi se u izvještaju.

"Region Baltičkog mora je područje gdje postoji najveći rizik da će Rusija upotrebiti vojnu silu protiv NATO-a", navela je obavještajna služba. DDIS ističe da SAD sve više daju prioritet sopstvenim interesima i da „trenutno koriste svoju ekonomsku i tehnološku moć kao sredstvo uticaja na saveznike“.

"Sjedinjene Države koriste ekonomsku moć, uključujući prijetnje visokim carinama, kako bi nametnule svoju volju, i više ne isključuju upotrebu vojne sile, čak ni protiv saveznika", stoji u izvještaju. Agencija je takođe naglasila rastuće interesovanje SAD-a za Grenland, koji je teritorija Kraljevine Danske.

Godišnja procena pretnji DDIS-a dolazi nakon ponovljenih Trampovih izjava oželji da preuzme kontrolu nad Grenlandom, što je zateglo diplomatske odnose između Kopenhagena i Vašingtona. Američki predsjednik pritom nije isključio ni zauzimanje arktičkog ostrva silom. Međutim, prema DDIS-u, uprkos novim okolnostima, Rusija i Kina ostaju glavni rizici, a ukupna prijetnja sa kojom se Danska suočava "postala je ozbiljnija".

(Index/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Danska NATO Donald Tramp

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ