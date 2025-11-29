Igra prijestolja u Kopenhagenu: Danska uvela "noćnu stražu“ zbog Trampovih poteza

Poslije Trampove prijetnje da bi SAD mogle preuzeti Grenland, Danska je formirala specijalnu „noćnu stražu" - tim koji budno prati sve što se u Vašingtonu dešava dok ostatak zemlje spava.

Izvor: Shutterstock/Melander

Prijetnja američkog predsjednika Donalda Trampa da bi mogao da preuzme teritoriju Grenlanda navela je Dansku da uvede posebne bezbjednosne mjere, kasno večernje obavještajne brifinge koji podsjećaju na čuvenu stražu iz "Igre prijestolja".

Danska je u Ministarstvu spoljnih poslova formirala tzv. "noćnu stražu", ne da bi se borila protiv Divljana i Bijelih hodača kao u seriji, već da bi tokom noći pratila izjave i kretanja Donalda Trampa dok je Kopenhagen u snu.

Ova dežurstva počinju svakog dana u 17 časova po lokalnom vremenu, a u 7 ujutru priprema se izvještaj koji se proslijeđuje Vladi Danske i relevantnim institucijama, prenosi list Politiken, a navodi Guardian.

Smatra se da je ova praksa uvedena nakon diplomatskog sukoba između Danske i SAD-a tokom proljeća, kada je Tramp najavio da bi želio da preuzme kontrolu nad Grenlandom.

Prema pisanju Politikena, "noćna straža" je samo jedan od načina na koje su se danska diplomatija i državna uprava morale prilagoditi uslovima pod drugom Trampovom administracijom.

Izvor blizak danskom Ministarstvu spoljnih poslova rekao je za Guardian da su situacija oko Grenlanda i vremenska razlika između Danske i SAD bili ključni razlozi za uvođenje ove mere.

Umjesto da se zaposleni u ministarstvu tokom noći hvataju za telefone kako bi pratili američke vesti, uveden je sistem kolektivnog nadzora kako bi svi ostali blagovremeno informisani o Trampovim potezima.

Jakob Karsbo, nekadašnji glavni analitičar danskog odbrambeno-obavještajnog sektora, ocijenio je da ova situacija pokazuje kako je, "kao što se oduvijek znalo", ideja da su SAD najveći i najpouzdaniji saveznik Danske zapravo postala prošlost.

"Savezi se zasnivaju na zajedničkim vrijednostima i zajedničkom shvatanju prijetnji", rekao je Karsbo.

Kako je dodao, Tramp ništa od toga ne vidi na isti način, "a rekao bih da ne deli ni stav većine Evropljana."

(EUpravo zato/rts.rs)