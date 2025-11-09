Ovdje je potpuno prirodno biti bez odjeće: Ne samo da su otvoreni prema nudizmu, već ga često i praktikuju

Novo istraživanje pokazuje da su Danci ne samo najtolerantniji prema javnoj golotinji, već i najčešće praktikuju nudizam u dvorištu, na plaži i u prirodi.

Izvor: Oleg Elkov/Shutterstock

Nijemci možda uživaju u reputaciji najodanijih nudista u Evropi, ali novo istraživanje pokazuje da su Danci ne samo otvoreniji prema nudizmu, već i skloniji da je i praktikuju.

Istraživanje kompanije YouGov obuhvatilo je šest zapadnoevropskih zemalja, Veliku Britaniju, Dansku, Francusku, Njemačku, Italiju i Španiju, i otkrilo da su Danci najčešće smatrali da je potpuno prihvatljivo skinuti se na javnim mjestima, a i sami su to činili.

Bez iznenađenja, velika većina u svim zemljama slaže se da je golotinja prihvatljiva na namjenski predviđenim nudističkim mjestima, sa 84-94 odsto ispitanika koji nemaju problem sa privatnim nudističkim kampovima, dok je 77-91 odsto saglasno sa nudističkim plažama. Ipak, 17 odsto Francuza i Italijana izrazilo je neslaganje.

Dok većina ljudi u svim zemljama ne odobrava golotinju u javnim bazenima ili parkovima, 35 odsto Danca smatra da je u redu skinuti se na običnoj plaži, dok 87 odsto misli da je normalno biti go u svom vrtu. Danci su takođe otvoreniji prema ideji golotinje u prirodi, dok su većine u drugim zemljama, od 58 odsto u Njemačkoj do 78 odsto u Velikoj Britaniji, to smatrale neprihvatljivim.

Što se tiče plivanja u moru, jezerima ili rekama, Danci su najtolerantniji: 64 odsto smatra da je to sasvim u redu, u poređenju sa samo 25 odsto Italijana, 31 odsto Francuza, 32 odsto Britanaca i 49 odsto Nijemaca.

Evropska nacija koja predvodi u svemu

I što je važnije, Danci praktikuju ono što propovjedaju. Više od polovine njih izjavilo je da su se kao odrasli barem jednom skidali u javnim ili polujavnim situacijama, dok je to za Njemačku bio 45 odsto, a za Španiju 44 odsto. S druge strane, samo 31 odsto Francuza, 25 odsto Britanaca i 22 odsto Italijana priznalo je da su se ikada skinuli u javnosti.

Danci su najčešće bili goli u svom vrtu ili tokom plivanja golih, sa 36-37 odsto, dok su Španci bili na 27-29 odsto, Nijemci 20-29 odsto, Francuzi 19 odsto, Britanci 13-14 odsto, a Italijani samo 11-12 odsto.

Nijemci, međutim, i dalje prednjače kada je reč o namjenski predviđenim nudističkim mjestima, što odražava dugogodišnju tradiciju Freikörperkultur (FKK), nastalu krajem 19. veka. Popularnost FKK-a opala je u poslednjim godinama, ali Njemačka ostaje jedna od najliberalnijih zemalja za javnu golotinju u posebnim zonama, sa plažama, jezerima i kampovima rezervisanim zakonom.

Anketa je pokazala da se samo 12 odsto Danca skidalo u nudističkim kampovima ili na plažama, više od Britanaca (6 odsto), slično Francuzima (14 odsto) i Italijanima (11 odsto), ali manje nego Španci (22 odsto) i Nemci (25 odsto).

Danci su takođe najspremniji da učestvuju u javnoj golotinji, sa 50 odsto ispitanika koji bi se skinuli na javnom mjestu, u poređenju sa 42 odsto Nijemaca, 38 odsto Španaca, 34 odsto Francuza i 29 odsto Britanaca i Italijana.

U svim zemljama muškarci su otvoreniji od žena, dok su u Danskoj mlađe generacije više naklonjene naturizmu. Suprotno tome, u Njemačkoj stariji od 50 godina (46-48 odsto) pokazuju veću spremnost da budu goli u javnosti nego 31 odsto mladih između 18 i 34 godine.

(EUpravo zato/Gardijan)