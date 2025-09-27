Svi se pitaju ko je i zašto poslao dronove, a Danska sada ima novu noćnu moru: Tajming nikome ne djeluje slučajno

U trenutku kada se Kopenhagen sprema da ugosti više od 50 evropskih lidera na dva samita, Danska se suočava sa misterioznim dronovima koji ometaju aerodrome i bude strah od hibridnih napada.

Za nekoliko dana, tačnije sljedeće srijede, 2. oktobra, u glavnom gradu Danske okupiće se više od 50 lidera evropskih zemalja i evropskih institucija. Održava se samit Evropske političke zajednice, inicijative koja uključuje skoro sve evropske zemlje osim Rusije i Belorusije.

Dan ranije, u istom gradu se održava i neformalni samit EU, gde će glavna tema biti odbrana i kontinuirana pomoć Ukrajini u suočavanju sa ruskom agresijom.

I dok se diplomate usaglašavaju oko koreografije i agende tih sastanaka na vrhu, Danska pokušava da otkrije ko pušta dronove iznad njenih gradova, što je u nekoliko navrata dovelo do zatvaranja aerodroma.

Oprezni Danci ne žele da prejudiciraju ko stoji iza puštanja tih dronova, niti žele odmah da upru prstom u Rusiju dok ne budu imali dokaze, ali u svakom slučaju smatraju da je reč o hibridnim napadima kojima je ova zemlja sve više izložena i koji su sve češći.

Da li je potpuna slučajnost da se sve ovo dešava u isto vreme kada se u Kopenhagenu održavaju dva tako velika samita ili ne, nemoguće je sa sigurnošću znati. Ali organizacijski je to noćna mora jer je čak i pod normalnim okolnostima, imati toliko državnika na jednom mjestu u tako kratkom vremenskom periodu logistički teško organizovati.

A ako postane neophodno zatvoriti aerodrome iz bezbjednosnih razloga, čak i na neko vreme, to će značajno otežati dolazak lidera i hiljada njihovih saradnika, novinara i diplomata. Samiti Evropske političke zajednice postali su najveći samiti po broju učesnika koji se održavaju na evropskom tlu. Postalo je pravilo da se jedan samit održava u jednoj državi članici EU, onoj koja predsedava, a drugi u evropskoj zemlji koja nije članica unije. Poslednji je bio u Tirani, a ovaj u Kopenhagenu je sedmi.

Dok Danska nastavlja istragu kako bi otkrila ko stoji iza ovih incidenata, a skoro svi veruju da su to profesionalci, Švedska je ponudila pomoć, odnosno da pozajmi vojni sistem protiv dronova, opremu za obaranje ovih dronova.

Danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je da su incidenti sa dronovima deo nove realnosti u Evropi, gde hibridni napadi postaju sve češći. Ona je pomenula Rusiju kao glavnu prijetnju evropskoj bezbjednosti, bez obzira na to da li Moskva stoji iza ovih incidenata ili ne.

