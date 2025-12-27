Poznata pjevačica (53) prikovana za krevet: Zbog narušenog zdravlja pomjerila koncert i zabrinula fanove

Nina Badrić se oglasila iz porodičnog doma.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vrijeme gripa i virusa nije zaobišlo ni popularnu Ninu Badrić. Pjevačica je posljednjom objavom zabrinula je svoje fanove. Ona je zbog narušenog zdravstvenog stanja morala da pomjeri svoj nastup u Bihaću.

Nina je prvo objavila fotografiju na kojoj vidimo kako leži pokrivena u krevetu, a u opisu je samo kratko napisala: "Lečimo se da budemo spremni za koncerte".

Nina je objavom zabrinula sve, pa se ponovo oglasila i otkrila da je bila prinuđena da zbog prehlade pomjeri koncert.

"Zbog prehlade i temperature moram da pomjerim koncert u Bihaću. Našli smo novi datum, hvala organizatorima na razumjevanju", rekla je u Instagram priči.

Smršala po savjetu Novaka Đokovića

Podsjetimo, Nina je novi režim ishrane uvela prije četiri godine i striktno ga se pridržava. Naime, iz ishrane je izbacila namirnice životinjskog porijekla.

"Od kada se ovako hranim, moje tijelo je u balansu, koža i kosa su sjajni, a snage i energije imam milion puta više u odnosu na pređašnje godine kada nisam razmišljala toliko koje namirnice unosim u sebe."

"Pratila sam dugo način ishrane Novaka Đokovića i mnogih meni bliskih ljudi koji se tako hrane godinama i zaista sve ima smisla. Moja snaga se utrostručila. I duh i tijelo. Osećam se odlično, poletno, bistro, snažno i svakome preporučujem da zdravom ishranom diže svoj imunitet, a samim time kilogrami se tope. Ova promjena je način života, a ne jednokratna dijeta, a benefiti ovakve ishrane su zaista nesagledivi za naše zdravlje i život", ispričala je Nina Badrić.

(Blic / MONDO)