logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznata pjevačica (53) prikovana za krevet: Zbog narušenog zdravlja pomjerila koncert i zabrinula fanove

Poznata pjevačica (53) prikovana za krevet: Zbog narušenog zdravlja pomjerila koncert i zabrinula fanove

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Nina Badrić se oglasila iz porodičnog doma.

Nina Badrić pomjerila koncert u Bihaću Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vrijeme gripa i virusa nije zaobišlo ni popularnu Ninu Badrić. Pjevačica je posljednjom objavom zabrinula je svoje fanove. Ona je zbog narušenog zdravstvenog stanja morala da pomjeri svoj nastup u Bihaću.

Nina je prvo objavila fotografiju na kojoj vidimo kako leži pokrivena u krevetu, a u opisu je samo kratko napisala: "Lečimo se da budemo spremni za koncerte".

Nina je objavom zabrinula sve, pa se ponovo oglasila i otkrila da je bila prinuđena da zbog prehlade pomjeri koncert.

"Zbog prehlade i temperature moram da pomjerim koncert u Bihaću. Našli smo novi datum, hvala organizatorima na razumjevanju", rekla je u Instagram priči.

Smršala po savjetu Novaka Đokovića

Podsjetimo, Nina je novi režim ishrane uvela prije četiri godine i striktno ga se pridržava. Naime, iz ishrane je izbacila namirnice životinjskog porijekla.

"Od kada se ovako hranim, moje tijelo je u balansu, koža i kosa su sjajni, a snage i energije imam milion puta više u odnosu na pređašnje godine kada nisam razmišljala toliko koje namirnice unosim u sebe."

"Pratila sam dugo način ishrane Novaka Đokovića i mnogih meni bliskih ljudi koji se tako hrane godinama i zaista sve ima smisla. Moja snaga se utrostručila. I duh i tijelo. Osećam se odlično, poletno, bistro, snažno i svakome preporučujem da zdravom ishranom diže svoj imunitet, a samim time kilogrami se tope. Ova promjena je način života, a ne jednokratna dijeta, a benefiti ovakve ishrane su zaista nesagledivi za naše zdravlje i život", ispričala je Nina Badrić.

Pogledajte još Nininih slika u galeriji:

(Blic / MONDO)    

Možda će vas zanimati

Tagovi

nina badrić koncert

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA